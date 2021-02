Houska musel po drsném faulu Matějovského na šití. Mohlo to skončit hůř, řekl

Videoasistent Franěk si proto zavolal rozhodčího Alexe Deneva k monitoru. „Trefil ho blbě, dává se za to červená, jo?“ byla slyšet Denevova pozoruhodná komunikace přes ruchové mikrofony.

Probůh, jistě že dává!

Matějovský zvednutou podrážkou trefil Houskovu stojnou nohu. Naštěstí pro olomouckého záložníka se Matějovského kopačka svezla přes chránič a nezasáhla holeň plnou intenzitou, raději nedomýšlet, co by se stalo v opačném případě.

Tohle zavánělo zlomeninou! Přesto Denev nechal v platnosti žlutou kartu.

Houska se otřepal a poločas s hlubokou tržnou ránou dohrál. Ještě stihl mizerně kopnout penaltu a do druhé půle jej trenér Látal už nepostavil.

Boleslavský záložník Marek Matějovský fauluje olomouckého Davida Housku.

V kabině už musel na šití. A do nemocnice na kontrolu a vyčištění rány, aby se do ní nedostala infekce. „Není to nic moc, ale když jsem to viděl, tak to dopadlo ještě dobře,“ napsal Houska z nemocnice MF DNES.

„Je to smutný. David měl pět stehů, na jeho nohu je hrozný pohled, museli jsme ho odvést do nemocnice. Nechápu, jak tohle mohou rozhodčí takhle nechat. Máme video a my máme kluka, kterému málem zlomí nohu,“ zlobil se Látal s tím, že Housku čeká čtrnáct dní bez fotbalu.

„K tomu je zbytečné se vyjadřovat. Máte tady rozhodčí, kteří jsou za to zodpovědní. Člověk si říká, že to měla být červená, ale nebyla. Jenom Davidovi přeju, ať se rychle uzdraví,“ dodal olomoucký útočník Martin Nešpor.

Denev dál hrál hlavní roli v inscenaci Mizerný sudí. Bohužel nikoli v posledních týdnech poprvé, vzpomínáte?

Pohled na nohu olomouckého záložníka Davida Housky po zákroku boleslavského Marka Matějovského. Houska musel do nemocnice na šití.

Právě on za likvidační faul loktem udělil nedávno sparťanovi Krejčímu za zákrok na pardubického Solila jen žlutou, až videorozhodčí ho opravil. Tuto neděli byl zase u VAR a nepochopitelně přehlédl surovou hru slávisty Bořila.

Denev už z nižších soutěží měl pověst sudího, který umí pustit tvrdou hrou, ale v lize se mu to začíná vymykat. Nechrání zdraví hráčů, což je nejdůležitější úkol mužů s píšťalkou. Teď by si ji nějaký čas měl dát do úst leda ze zvyku.

V úterní dohrávce v Mladé Boleslavi to byl pro rozhodčího těžký špíl. Správně nařídil dvě penalty pro hostující Sigmu za hloupé zákroky Šimka a Janoška, až z té druhé vyrovnal v závěru nejlepší hráč na hřišti Španěl González na konečných 1:1.

Jenže penalty měl nařídit tři, ne-li čtyři. Určitě po učebnicové stoličce mladoboleslavského křídelníka Malínského, po které olomoucký bek Sladký nekontrolovatelně dopadl hlavou na zem, naštěstí to krční páteř vydržela. Ale copak jde na to spoléhat? Sudí musí jednat preventivně, ne až když je pozdě.

Penalty se dožadoval také Malínský, když jej pro změnu Sladký nešťastně při odkopu míče trefil rukou do obličeje. I tahle desítka se dala pískat, byť by byla přísnější.

Zranění olomouckého záložníka Davida Housky po zákroku boleslavského Marka Matějovského.

Denev naopak správně udělil žlutou kartu olomouckému Hálovi, který v úniku přihrál pád, z opakovaných záběrů nebylo patrné, že by jej obránce brnknul kopačkou o nohu.

Ale tím už těžko mohl napravit dojem z břídilsky odsoudcovaného utkání.

Mimochodem, Matějovský, který se v lednu v devětatřiceti letech vrátil do hry po ročním zranění přetržené achillovky, vyvázl se žlutou kartou už podruhé. Předminulý týden patou došlápl na holeň sparťana Plavšiče.

„Mně se omlouval už na hřišti, ale nevím, jestli ví, jak to pak dopadlo,“ dodal Houska.