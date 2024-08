Pardubický asistent Kulič před Libercem: Musíme si dovolit víc

„Člověk to vnímá. Ale útočníci nedostávají tolik balonů, kolik by měli, ať už ze stran, nebo nějaké průnikové přihrávky. Protože útočí i brání celý tým. Pracujeme na tom,“ říká Kulič, sám někdejší výborný forvard. „Spíš jsem ale překvapen, že máme víc šancí ve venkovních utkáních než v domácích,“ dodává.

Fanoušci jeho mančaftu vytýkají nakopávané míče, jež málokdy najdou adresáta, takže se vlastně rovnají téměř jistým ztrátám. I proto se trenéři snaží hráče přimět přenést hru na zem.

„Ale musíme brát v potaz, a to nechci nějak brečet, že nám odešli tvořiví hráči. Spadlo to na ostatní. Je to o osobní zodpovědnosti každého z nich a nebojácnosti ty přihrávky zkoušet, i když se třeba nějaká pokazí. Aby se do toho ti kluci dostali,“ přibližuje Kulič.

Pardubický Tomáš Polyák (vpravo) se snaží udržet balon v utkání se Slováckem.

Minus je i v tom, že Pardubičtí bídně nakládali se standardkami, jež zahrával především krajní obránce Surzyn. Spousta míčů odletěla někam do tramtárie.

„Řešíme to. Abychom to nehodili všechno jen na Surzu, některé balony byly kopnuté velmi dobře, ale nebyli jsme při nich tam, kde jsme být měli. K jejich využití musejí přispět i nabíhající hráči. Taky si těch situací musíme vytvořit víc, moc jich nebylo,“ míní kouč Kulič.

Kudy do cizí brány, naznačil i Francouz Dominique Simon, poslední posila klubu, jenž minule se Slováckem v české lize debutoval. Brankáře hostí Heču se snažil zaměstnat střelbou z dálky. „I to je jedna z možností,“ připouští Kulič.

Simon přitom původně v základní sestavě vůbec nefiguroval, ovšem pak se zranil další záložník Solil a nebylo moc na výběr.

„Dominique vypadal velmi dobře. Odskakoval si, bral to na sebe, prohodil si dva protihráče. To potřebujeme i od jiných, udělat přečíslení tím, že zkusíte kličku jeden na jednoho. Pak už se trhá obrana, někdo z ní musí vystoupit a vzniká tam místo,“ konstatuje trenér Kulič.

Pardubický Jan Kalabiška v utkání s Českými Budějovicemi.

Teď v neděli se Východočeši od 17 hodin představí v Liberci na stadionu U Nisy, což bude specifické v tom, že Slovan vede nedávný realizační tým zpod Vinice v čele s Radoslavem Kováčem a v jeho kádru najdeme expardubické záložníky Hlavatého s Ichou a obránce Halinského. Kováč navíc supěl po předchozí porážce svého mančaftu v Teplicích (1:2), takže zřejmě bude chtít, aby aktuálně 10. Liberečtí na 12. Pardubice vlétli.

„Víme, že jim start do ligy nevyšel dle představ, mají jen čtyři body (Pardubice tři). Také tam panuje nespokojenost a bude to pro ně velmi důležitý zápas,“ uvědomuje si trenér Kulič. „Musíme být připravení, že na nás nastoupí tak jako předtím na Slavii. To je hra Radka Kováče – jít na každého s velkou intenzitou a nátlakovým fotbalem. Určitě vysunou presink,“ tuší.

Prve zmíněný Solil už by měl být v Liberci k dispozici, mimo však zůstávají mladík Sychra a zkušený Fousek, jenž léčí achilovku.