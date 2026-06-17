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Chance Liga 2025/2026

Karviná je bez trenéra. Jarolím odchází do Polska, bude mít i české asistenty

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  12:09aktualizováno  12:22
Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. Dvaačtyřicetiletý kouč zamířil do polské Gdyně, s tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Arka o tom informovala na svých webových stránkách.
Nový karvinský trenér Marek Jarolím

Nový karvinský trenér Marek Jarolím | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.
Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém...
Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...
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Karviná zatím jeho odchod oficiálně neoznámila. Kouč, který se Slezany v květnu vyhrál domácí pohár, si do Polska přivedl i české asistenty Pavla Němce a Martina Červeného, trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný.

„Nemůžu se dočkat, až začnu s přípravami na novou sezonu. Já i můj tým uděláme vše, co je v našich silách, abychom Arku vrátili do Ekstraklasy,“ citoval klubový web Jarolíma.

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Bývalý ligový záložník převzal karvinský tým vloni na podzim poté, co kouč Martin Hyský odešel do Plzně. Slezany dovedl k historicky první trofeji, ve finále poháru jeho svěřenci zvítězili nad Jabloncem. V lize obsadila Karviná osmé místo.

Gdyně v uplynulé sezoně obsadila v polské nejvyšší soutěži předposlední pozici a sestoupila. Arka před pár dny uzavřela spolupráci s českým mistrem pražskou Slavií, Jarolím přitom právě v Edenu v minulosti působil. Za vršovický klub hrával a poté tam trénoval mládež a B-tým.

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Jarolím je po odchodech několika hráčských opor další z klíčových postav, které opouštějí Karvinou.

Etická komise Fotbalové asociace ČR v pondělí vyloučila Slezany z nejvyšší soutěže kvůli tomu, že se podle ní předloni pokusili ovlivnit zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže proti Vyškovu.

Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf. Karvinští se proti verdiktu odvolali.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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