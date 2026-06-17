Karviná je bez trenéra. Jarolím odchází do Polska, bude mít i české asistenty

Karviná zatím jeho odchod oficiálně neoznámila. Kouč, který se Slezany v květnu vyhrál domácí pohár, si do Polska přivedl i české asistenty Pavla Němce a Martina Červeného, trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný.
„Nemůžu se dočkat, až začnu s přípravami na novou sezonu. Já i můj tým uděláme vše, co je v našich silách, abychom Arku vrátili do Ekstraklasy,“ citoval klubový web Jarolíma.
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S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?
Bývalý ligový záložník převzal karvinský tým vloni na podzim poté, co kouč Martin Hyský odešel do Plzně. Slezany dovedl k historicky první trofeji, ve finále poháru jeho svěřenci zvítězili nad Jabloncem. V lize obsadila Karviná osmé místo.
Gdyně v uplynulé sezoně obsadila v polské nejvyšší soutěži předposlední pozici a sestoupila. Arka před pár dny uzavřela spolupráci s českým mistrem pražskou Slavií, Jarolím přitom právě v Edenu v minulosti působil. Za vršovický klub hrával a poté tam trénoval mládež a B-tým.
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Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf
Jarolím je po odchodech několika hráčských opor další z klíčových postav, které opouštějí Karvinou.
Etická komise Fotbalové asociace ČR v pondělí vyloučila Slezany z nejvyšší soutěže kvůli tomu, že se podle ní předloni pokusili ovlivnit zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže proti Vyškovu.
Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf. Karvinští se proti verdiktu odvolali.