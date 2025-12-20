Karviná? Krásné období, těší nového kouče. Jméno Jarolím ale v Jihlavě zůstalo

„Byl to fičák,“ komentoval tehdy Jarolím s úsměvem novou výzvu.
Zatím ji zvládá velmi dobře. V dosavadních osmi zápasech jeho nový tým pětkrát zvítězil a pouze jedinkrát odešel z hřiště poražen. Zimní přestávku tak Karviná prožije na pátém místě tabulky Chance ligy, paradoxně se stejným bodovým ziskem jako Plzeň.
„Myslím, že by tohle člověk nenaplánoval lépe,“ pochvaluje si Jarolím, který předem nespekuloval o tom, jak by měl zbytek fotbalového podzimu vypadat. „Vyšlo to, co se týká předvedené hry, i bodovými zisky, přímo fantasticky. Spokojený jsem moc,“ připouští.
Fotbalem se aktuálně baví. „Je to krásné období. Jsem rád, že jsme tu možnost dostali, vážíme si toho. A zároveň jsme rádi, jak se to vyvíjí, jak se prezentujeme a že to přináší body. Dělá to spokojené fanoušky i lidi v klubu,“ těší ho.
Skoro by se chtělo říct, že zimní přestávka přišla trochu nevhod. Vždyť Karviná v posledních čtyřech zápasech nastřílela deset branek, sama inkasovala pouze jednou a brala 10 z 12 možných bodů.
„Všechno to jelo dobře. Ale volno přijde vhod,“ myslí si Jarolím. „Aklimatizace proběhla dobře, ale pro zklidnění, načerpání nových sil, to je dobře. O to více energie bude člověk do jarní části sezony mít.“
V odvetné části aktuálního ročníku bude moct Karviná zabojovat o evropské poháry. „Teď je čas trochu vydechnout, lehce si užít klidu. A pak bude zase potřeba makat dál,“ dobře ví Jarolím, který se těší na čas s rodinou. „Ta je pro mě extrémně důležitá. Přitom snad měsíc jsem nebyl vůbec doma,“ říká omluvně.
Trenér nepřestal sledovat ani svůj bývalý klub z Vysočiny. „Když zvládli zápas se Spartou B, viděl jsem je v televizi. Pak jsem jim i psal, že mám radost, že to takhle dopadlo,“ říká Jarolím. „Člověk jim aspoň na dálku drží palce, občas je i s někým v kontaktu. Věřím, že budou mít dobrou jarní sezonu a že jim fotbal bude přinášet radost.“
O tom, že by některého z jihlavských hráčů zkusil přivést do Karviné, prý zatím neuvažuje. „Vždy jsou tyto věci závislé na nějakých odchodech. Žádné jméno nebo žádný přesun teď na programu není. Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace na přestupovém trhu,“ říká Jarolím, který tuší, že v zimě bude hlavní prioritou vedení slezského klubu udržet úspěšný kádr co nejvíce pohromadě.
„Já si kluky beru na Vánoce domů a vezmu jim telefony, takže nikam nikdo už nepůjde. Dojedeme sezonu a pak mohou jít. Přece se od rozdělané práce neutíká,“ vtipkoval Jarolím na tiskové konferenci po posledním zápase.
K Jihlavě Jarolíma nadále váže i jedna rodinná vazba. Asistentem nového hlavního kouče FC Vysočina Jiřího Lercha se stal Markův bratranec Lukáš Jarolím. „Byl jsem překvapený. Nevěděl jsem, že má ambice v trénování. Ale aspoň díky němu v Jihlavě to příjmení zůstalo,“ říká s úsměvem zkušenější Marek, který je připravený pomoct. „Když se ozve, bude ho něco zajímat, jsem k dispozici,“ vzkázal.