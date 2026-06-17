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Chance Liga 2025/2026

Nabídku Gdyně bych zvažoval, i kdyby Karviná neměla problémy, řekl Jarolím

Jiří Seidl
  16:30
Fotbalovou Karvinou po zatím nepravomocném vyloučení z ligy kvůli údajnému ovlivňování výsledků čeká také hledání nového trenéra. Marek Jarolím s velkou částí realizačního týmu odchází do druholigové polské Arky Gdyně. S jejími šéfy podepsal dvouletou smlouvu. „Ano, je to tak,“ potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz.
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém...
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Jarolímův odchod však není reakcí na současnou situaci Karviné, jíž hrozí rozpad mužstva a pád do nižší soutěže.

„Jde o nabídku, kterou jsem dostal. Nebylo to tak, že bych sám aktivně vyhledával jiné angažmá,“ uvedl dvaačtyřicetiletý trenér, který do Slezska přišel loni na podzim z Jihlavy místo Martina Hyského, jehož přivábila Plzeň.

Dodal, že angažmá v Polsku bere jako šanci pro další rozvoj své kariéry. „Když jsem se rozhodl nabídku přijmout, záleželo už jen na dohodě mezi kluby.“

Takže vás zástupci Gdyně museli z Karviné, kde jste měl platnou smlouvu, vykoupit?
Ano, přesně tak.

Karviná je bez trenéra. Jarolím odchází do Polska, bude mít i české asistenty

Jdete do Arky i vzhledem k tomu, že tamější klub má vazby na pražskou Slavii?
Gdyně je dál řízená svým majitelem, ale co vím, zástupci obou klubů podepsali memorandum o spolupráci, ale bez nějakého vlastnického vstupu. Teprve uvidíme, jak vše bude probíhat.

Zeptám se přímo. Kdyby Karviná neměla nynější problémy ohledně korupce, odešel byste?
Asi bych i tak nabídku Gdyně zvažoval, porovnával. Beru to jako mezikrok v mé další kariéře. Jdete do zahraničí, což je obrovský skok, obrovský prostor pro osobní a profesní růst, protože jste v cizím prostředí. Znamená to dennodenně komunikovat cizím jazykem. I když se to na první dobrou tak nemusí zdát, beru to jako zajímavý krok, abych se dál posouval a rozvíjel. A nemusí jít ani o nějakou úplně prestižní nabídku.

Jak byste zhodnotil své karvinské působení?
Mám z něj smíšené dojmy. Budu potřebovat nějaký odstup, abych to dokázal vyhodnotit, porovnat.

Ale končil jste vítězstvím v domácím poháru, což je největší úspěch klubu.
To beru jako obrovskou věc. Přijde mi to jako hodně rychlá jízda, protože všechno se seběhlo tak nějak rychle. Už ten můj přesun do Karviné. Pak to jelo a končili jsme takovýmhle velkým úspěchem. Nejen mě to dalo nesmírně moc. Každopádně přijmout nabídku Karviné byl dobrý krok. Poznal jsem spoustu kvalitních hráčů, profesně jsem se posunul o kus dál.

Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém utkání s Baníkem.

Jenže jste se dostal i do klubu, který má momentálně pořádně pošramocenou pověst. Co na to říkáte?
Mrzí mě, do jaké situace se klub dostal, i když jde o věci z minulosti. Tehdy většina z nás v klubu ještě nebyla. Takže když se to dostalo ven, bylo to strašné překvapení. Na druhou stranu si vážím toho, v jak těžkých podmínkách se nám podařilo uspět. Jen je škoda, že přijde takový triumf a nemůžete pokračovat. Zřejmě bude chybět to vyvrcholení – účast v evropských pohárech.

Takže bude scházet návaznost?
Ano, tou by byly zápasy s evropskými soupeři. Hráči by nabrali další zkušenosti. Ale bohužel. Klub se dostal do problémů vlastní vinou. Na to budou muset v Karviné reagovat, vše si vyhodnotit a přijmout změny, aby se něco podobného už nestalo.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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