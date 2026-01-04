Chance Liga 2025/2026

Špatně jsem zamkl, žertoval kouč Jarolím. S odchody se smířil: Dalo se to čekat

  18:00
Po podzimní části první ligy karvinský trenér Marek Jarolím v nadsázce říkal, že si fotbalisty vezme na Vánoce domů, aby se mu nerozutekli... Jenže přípravu v neděli zahájil hned bez čtyř opor.
Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné. | foto: ČTK

Stoper Dávid Krčík přestoupil do Plzně, útočník Abdullahi Gning míří do Baníku Ostrava a středního obránce Sahmkoua Camaru a záložníka Alexandra Bužka si stáhli slávisté z hostování.

„Proklouzli, špatně jsem zamknul,“ usmál se Jarolím. „Ale ne, dalo se to čekat. Jsme klub, z něhož se hráči, když se daří, posouvají dále. S touhle motivací sem i chodí. Musí to generovat další hladové hráče, kteří budou přicházet do týmu. Bereme to jako součást naší práce. Je to i důkaz, že se tady fotbal dělá dobře a že by Karviná měla být lákavá adresa.“

Přesto, který odchod ho mrzí nejvíce?

„Asi Abu Gninga, protože jsme to nečekali, přestože jsme věděli, že má ve smlouvě výstupní klauzuli. Jenže kvůli tomu, že se Baník dostal do situace, ve které je, tak nás jeho šéfové přeplatili a Abua přetáhli,“ odpověděl kouč.

Jurečka? Český fotbal zná nazpaměť, říká Galásek. O svátcích kouč stres necítil

„Co se týče Krči (Krčíka), ten tady nějakou práci už odvedl, byl tady delší dobu, takže jeho přesun mi přijde logický. Cama (Camara) se vrátil z hostování stejně jako Buža (Bužek), s tím musíme vždy počítat.

Karvinští ale mají naději, že se Camara s Bužkem vrátí, pokud si nevybojují místo ve Slavii.

„Je to fotbal, těch zájmů je spousta,“ uvedl Jarolím. „Záleží i na hráčích, aby tady byli spokojení, ale ne vždycky rozhoduje jenom hráč. V kontaktu jsme, bude záležet, jak se jim bude dařit, jak to bude vidět jejich mateřský klub. Věřím, že pokud budou mít možnost jít někam, kde by mohli hrát, tak si vyberou Karvinou.“

Karvinští na nedělním tréninku přivítali navrátilce z portugalského hostování útočníka Kahuana Viniciuse a také nové tváře – Šimona Slončíka ze Slavie a Adama Koneho z Pobřeží Slonoviny a Josiase Kinga Furahu z Norska.

Šimon Slončík a Lucky Ezeh se přetahují na začátku zimní přípravy fotbalistů Karviné.

Příchody Slončíka a Furahy vedení klubu ještě řeší.

„Kone s námi trénoval už v závěru podzimu. Je to mladý středopolař, perspektivní projekt. Určitě nějaký prostor v zimní přípravě dostane,“ uvedl trenér. „Šimon Slončík přišel na pozici středního obránce a i ve svém mladém věku prokazuje kvalitu. Má za sebou dva roky ve druhé lize, kde byl nadstandardní. Věřím, že se může uplatnit.“

A Furaha?

„To je křídelník, kterého naši skauti sledovali delší dobu. Je to hráč pro případ, že by nám někdo další odešel, abychom byli připraveni. Má rychlost, umí hrát jeden na jednoho, takže uvidím, jak se začlení a jak se adaptuje.“

Dodal, že stále hledají ještě alespoň dva hráče do obrany. „Ale i do zálohy a ofenzivy,“ podotkl.

Zranění i nesympatie s trenérem. Jurečka o návratu z Turecka: Za Baník jsem rád

Dalším hráčem, který by mohl odejít, je hbitý záložník Ebrima Singhateh, jenž zatím odmítl prodloužit kontrakt, který mu končí po této sezoně, a o něhož projevili zájem Jablonečtí.

„Ještě je tady a vedení pořád jedná o prodloužení jeho smlouvy. Během pár dní, do odletu do Turecka, budeme vědět, co a jak,“ řekl Jarolím.

Karvinští budou na soustředění v turecké Antalyi od 8. do 17. ledna.

1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
