Chance Liga 2025/2026

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Autor:
  13:06
Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.
Jihlavský trenér Marek Jarolím.

foto: Vysočina Jihlava / Zuzana Javůrková

Odtamtud si přivedl i asistenta Pavla Němce a trenéra brankářů Tomáše Pokorného. Druhým asistentem bude Marek Bielan, který tak zůstává z Hyského realizačního týmu.

„Našel jsem tady výborné prostředí s krásným zázemím a stadionem. Vytvořené podmínky jsou tady nastavené tak, abychom dál v lize budovali značku MFK Karviná s fotbalovou tváří,“ uvedl na klubovém webu Marek Jarolím, pro něhož to je první prvoligové angažmá.

Ostatně tím byla Karviná i pro Martina Hyského... „Je to pomyslná meta. Ať už jako hráč, ale i trenér přece chcete působit na té nejvyšší úrovni v dané zemi. Moc se těším na spolupráci s novým týmem a věřím, že vše bude klapat.“

Jedenačtyřicetiletý Jarolím je bývalý ligový fotbalista. Se Slavií získal dva ligové tituly. Hrál také v Mladé Boleslavi, Plzni, Jablonci, Liberci, Bohemians a v Teplicích. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá v Řecku a Číně.

S trénováním začínal v pražské Slavii u mládeže. Jako kouč nakoukl do první ligy loni coby asistent Davida Holoubka v Mladé Boleslavi. Jeho strýcem je trenér Karel Jarolím, jenž mimo jiné vedl i reprezentaci.

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

„Marka Jarolíma jsme si vybrali pro to, že má podobný styl práce jako jeho předchůdce. Jeho trenérský rukopis je v souladu s moderním fotbalem,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Vedení klubu spolu s Jarolímem ještě řeší post kondičního trenéra. Tím je zatím Ludvík Salamon z třetiligové karvinské rezervy.

„Věřím, že noví členové realizačního týmu se rychle adaptují, a co nejlépe připraví mančaft na sobotní domácí zápas se Sigmou Olomouc,“ podotkl Vlk.

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

