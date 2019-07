Prohry teď snáším daleko hůře, přiznává sportovní ředitel Jankulovski

„S kádrem jsem spokojený. Posílili jsme tam, kde jsme chtěli. Ale přestupové okno je ještě otevřené, ještě to zcela není uzavřené. Já jsem spokojený a myslím si, že i trenér, který musel na konci minulé sezony vyjít s úzkým kádrem. Dneska to říct nemůže. Jsou tu kluci zkušení, mladí, takový dobrý mix,“ hodnotil Jankulovski a rozpovídal se o dalších aspektech svého aktuálního působení v klubu.



O funkci sportovního manažera:

„Když se ohlédnu, byl to rok poznávání. Vletěl jsem do toho rovnýma nohama a naplňovalo mě to. Spoustu věcí se člověk učí za chodu, ale musím říct, že se splnilo to, co jsem očekával. Vtáhlo mě to zpátky do fotbalu, člověk zase nasál ty emoce. Ale pořád se učím. Není to tak, že bych za rok věděl všechno. Ba naopak – šel jsem do toho s tím, že si to rok vyzkouším, a pak se rozhodnu. Když sezona skončila, tak tlak na mě, abych automaticky pokračoval, nebyl úplně ideální. Když mě někdo do něčeho tlačí, raději hned vycouvám, protože si to musím promyslet. Ale liga najednou končila a já neměl čas si to probrat. Byl to hektický rok a samozřejmě mě to fotbalově naplnilo, na druhou stranu mi to vzalo hodně času, což je pro mě podstatné. Rozhodoval jsem se i s rodinou, co dál. A cítím obrovskou podporu, nejen z rodiny. A za ten rok jsem poznal, že Baníku můžu něco dát, proto jsem se rozhodl pokračovat, a budu se učit dál.“

O emocích na tribuně:

„Ani jsem si nemyslel, že tam budou takové emoce. Říkal jsem si, že jsem ve fotbale něco zažil, ale když jsem těch skoro 40 kol seděl na tribuně, kolikrát jsem měl co dělat, abych se udržel. I žena, když kolikrát seděla vedle mě, tak říkala, že jsem blázen, že to prožívám, a že bych měl uklidnit emoce. Ale to ona nikdy nepochopí, protože nehrála fotbal. Člověk je starší, měl by být trochu v klidu, ale když to z tribuny vidí lépe, tak kolikrát by hráčům vyčinil hned. Emoce prostě mám v sobě, ale baví mě to.“

O trávení proher:

„Jako hráč nad tím člověk tolik nepřemýšlí. Je tam zklamání, ale přijde domů, vyspí se a ví, že v pondělí si zatrénuje a příští sobotu hraje znovu. Teď to snáším daleko hůře. Po každém zápase, který se nepovedl, si ho doma pouštím ještě jednou. Dívám se na to, dívám se na chyby, co mohl člověk nebo tým udělat jinak, lépe. Nemyslel jsem si, že mě to tak semele. Říkal jsem si oukej, jsem v nějaké pozici, ono to nějak poběží.“

O možných krizích:

„V prvním roce mi hodně pomohlo, že jsme od začátku byli nahoře, nezažil jsem žádnou krizi nebo tlak. Ale jsem na to připraven, protože jsem realista. Nebude to tak, že od 1. do 30. kola budeme nahoře tak, jak jsme byli. Těžké chvíle přijdou a na to se těším. Vím, že o tom fotbal je, že nějaká krize bude.“

O tvorbě kádru:

„Když jsem nastoupil, vlastně jsem nevěděl, jak to bude, co mám dělat. Samozřejmě jsem se pohyboval kolem, ale byla krátká doba. Teď jsem měl na to rok. Už v zimě jsem viděl, že posily je třeba hledat daleko dříve než na konci sezony. Viděl jsem spoustu utkání a věřím, že jsem nemířil vedle.“

O českém prostředí:

„Moc konkrétní být nemůžu, jelikož jsem ve funkci. Je však hodně věcí, které se mi nelíbí, ovšem nechci je nějak hodnotit, protože bych ublížil ne sobě, ale klubu. Teď to řeknu jako fanoušek: Třeba VAR (video asistent rozhodčího – pozn. red.) oukej, ale musí být všude, na všech stadionech, jako je to venku. Je neregulérní mít jen tři přenosové vozy a mít je na každém zápase vybraných týmů. To, že nebyl VAR na barážových utkáních, je ostuda těch, co o tom rozhodují. Když se hrála barážová utkání, liga už vlastně skončila... Takže by mě zajímalo, proč tam nebyly vozy s technikou. A to, co se pak děje, je jen toho odrazem. Rozhodčím se nevěří. Je to spousta věcí, ovšem neříkám, že jen negativních. Ale je třeba se nad tím zamyslet. Co mě potěšilo, je zájem lidí, obzvlášť u nás.“

O důvěře:

„Když vidím majitele Brabce, mám k němu důvěru. Věřím mu a myslím si, že i proto to tak vypadá. Baník jako celek šlape. K těm předchozím snad ani nemá cenu se vyjadřovat. Ale některé věci mě fakt překvapily, byl jsem z toho nějakou dobu smutný. Jsou lidé, kteří to dělají proto, že je za tím byznys a výhody, jako ti, co tu byli předtím. Dnes je tu seriózní majitel a věřím, že bude ještě spoustu let.“