Jankulovského potěšila záchrana Baníku, načež na písku porazil sparťana Koháka

„Bylo to fajn. Jakýkoliv sport, který si můžeme zkusit, je super. A hlavně ta akce je skvělá. Spousta lidí, vyšlo počasí. Bylo fajn si zahrát s holkama, které toho v beachvolejbale hodně dokázaly,“ pochvaloval si Jankulovski, který ve dvojici s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou porazil Jakuba Koháka s Markétou Nausch Slukovou.
Na písku to byl i souboj baníkovce Jankulovského a sparťana Koháka...
„Porazit sparťana v beachvolejbale nebylo tak těžké, ale Kubu mám jinak rád,“ usmál se Jankulovski.
„A také je pravda, že tady jel několik hodin vlakem, takže byl asi trochu unavený. Měl i dvě tři pivka... Ale to je sranda.“
Pojďme k vážnějším věcem, k fotbalistům Baníku, kteří se zachránili v baráži. Jak vnímáte tuto sezonu?
Všichni víme, že byla katastrofální, to si musíme přiznat. V sobotu kluci mohli slavit, protože jsme se zachránili, a od neděle už potřebují myslet na novou sezonu. V ní bude nutné hodně věcí změnit.
Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů
Co například?
Je toho spousta, a nejenom na hřišti. Celkově se vedení Baníku musí na celou situaci dívat jinak, protože jsme viděli, že jakmile prodáte tři nejlepší hráče a místo nich přijdou jiní, kteří ještě nejsou tolik kvalitní, tak se může stát to, co tuto sezonu. Baník ale má kvalitní kádr. Jenže kluci nebyli nastaveni v hlavách, a když měli do hry dát srdíčko, tak ho v tomto ročníku ligy moc neměli.
Bál jste se o Baník hodně, když jeho hráči museli dvě kola před koncem nadstavbové části ligy vyhrát nad Zlínem a spoléhat na Teplice v utkání s Duklou Praha?
Bál, bál. Byl jsem na utkaní se Zlínem (2:0) a to už byla klinická smrt, protože jsme to neměli ve svých rukách. Teplice to zvládly, takže jsme byli rádi. A pak přišel zápas na Dukle. Byl těžký. Výsledek 3:0 vypadá jednoduše, ale tak tomu nebylo. Na druhou stranu jsem rád, že jsme poslední čtyři utkání sezony zvládli. Za dva měsíce začneme nový ročník od nuly. To je výhoda.
Tah s příchodem trenéra Josefa Dvorníka na posledních pět kol se vydařil?
Když to vyjde, tak se to vždycky dobře hodnotí. Pepa Dvorník se týmu ujal de facto v jeho klinické smrti. Vedení mu dalo šanci, na kterou pravděpodobně čekal už dříve. Ukázal, že je profík, a vzal to. A udělal, co jsme všichni čekali – zachránil první ligu. Takže jemu i celému týmu můžeme poděkovat.
Čemu přičítáte špatné výkony a výsledky během celé sezony, přestože v zimě přišly kvalitní posily?
Někdy přijdou posily, ale to neznamená, že se vše změní. Ostravské publikum je náročné a ti kluci, jako Planka, Kričfaluši, mladý Havran, Pira... Oni budou super fotbalisté, ale nejsou zvyklí hrát o taková místa jako tomu bylo teď. Ukázalo se, že to bylo hodně o hlavách. Třeba Boulis (Boula) je zkušený hráč a sezona se mu nepovedla. Daleko víc jsem čekal od Jurečky, který vlastně byl jediný s nějakými zkušenostmi, a ve finále bylo vidět, že mužstvo táhne. Ale když hrajete o záchranu, je to tvrdé. Všechno jde stranou a nohy jsou těžké.
V baráži fotbalisté Baníku přehráli Táborsko 3:0 a 5:0. Čekal jste takový rozdíl mezi první a národní ligou?
Nečekal. Druhou ligu tolik nesleduji, ale měl jsem informace, že v ní po Zbrojovce hrají Artis a Táborsko nejlepší fotbal. Čekal jsme vyrovnanější utkání.
Co si slibujete od Banku v příští sezoně?
Předpokládám, že bude hrát nahoře. Taková sezona jako nyní být může, ale je potřeba zavřít za ni oponu. Baník má tým na první šestku. Stoprocentně. Musí se však všechno sejít. Majitel (Václav Brabec) je silný, takže očekávám, že budeme bojovat o poháry.
Na podzim chytá Milan Baroš, který stejně jako vy vyhrál Ligu mistrů a patří k tvářím Baníku, v Ostravě rozlučkový zápas. Čekáte, že bude tak vydařený jako ten váš před 13 roky na Bazalech?
Bude to velké. K Barymu mám velký respekt. Hodně se na ten zápas těším, protože dříve se rozloučit nemohl. Bary je historicky číslo jedna v celé Ostravě, v celém Moravskoslezském kraji. Přeji mu, aby měl skvělou rozlučku a abychom si ji všichni užili.