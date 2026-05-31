Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Jankulovského potěšila záchrana Baníku, načež na písku porazil sparťana Koháka

Jiří Seidl
  11:10
Sotva fotbalisté ostravského Baníku v sobotu vyhráli v baráži na hřišti Táborska 5:0 a zajistili si prvoligovou příslušnost i pro další sezonu, jejich někdejší hráč a vítěz Ligy mistrů s AC Milan Marek Jankulovski si na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě vyzkoušel beachvolejbal.
Marek Jankulovski sleduje počínání ostravského Baníku během zápasu s Duklou...

Marek Jankulovski sleduje počínání ostravského Baníku během zápasu s Duklou Praha. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.
Ostravský záložník Daniel Holzer slaví vstřelený gól.
Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v první lize.
Ostravský záložník Marek Havran se raduje z gólu v baráži proti Táborsku.
37 fotografií

„Bylo to fajn. Jakýkoliv sport, který si můžeme zkusit, je super. A hlavně ta akce je skvělá. Spousta lidí, vyšlo počasí. Bylo fajn si zahrát s holkama, které toho v beachvolejbale hodně dokázaly,“ pochvaloval si Jankulovski, který ve dvojici s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou porazil Jakuba Koháka s Markétou Nausch Slukovou.

Na písku to byl i souboj baníkovce Jankulovského a sparťana Koháka...

„Porazit sparťana v beachvolejbale nebylo tak těžké, ale Kubu mám jinak rád,“ usmál se Jankulovski.

„A také je pravda, že tady jel několik hodin vlakem, takže byl asi trochu unavený. Měl i dvě tři pivka... Ale to je sranda.“

Pojďme k vážnějším věcem, k fotbalistům Baníku, kteří se zachránili v baráži. Jak vnímáte tuto sezonu?
Všichni víme, že byla katastrofální, to si musíme přiznat. V sobotu kluci mohli slavit, protože jsme se zachránili, a od neděle už potřebují myslet na novou sezonu. V ní bude nutné hodně věcí změnit.

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Co například?
Je toho spousta, a nejenom na hřišti. Celkově se vedení Baníku musí na celou situaci dívat jinak, protože jsme viděli, že jakmile prodáte tři nejlepší hráče a místo nich přijdou jiní, kteří ještě nejsou tolik kvalitní, tak se může stát to, co tuto sezonu. Baník ale má kvalitní kádr. Jenže kluci nebyli nastaveni v hlavách, a když měli do hry dát srdíčko, tak ho v tomto ročníku ligy moc neměli.

Bál jste se o Baník hodně, když jeho hráči museli dvě kola před koncem nadstavbové části ligy vyhrát nad Zlínem a spoléhat na Teplice v utkání s Duklou Praha?
Bál, bál. Byl jsem na utkaní se Zlínem (2:0) a to už byla klinická smrt, protože jsme to neměli ve svých rukách. Teplice to zvládly, takže jsme byli rádi. A pak přišel zápas na Dukle. Byl těžký. Výsledek 3:0 vypadá jednoduše, ale tak tomu nebylo. Na druhou stranu jsem rád, že jsme poslední čtyři utkání sezony zvládli. Za dva měsíce začneme nový ročník od nuly. To je výhoda.

Tah s příchodem trenéra Josefa Dvorníka na posledních pět kol se vydařil?
Když to vyjde, tak se to vždycky dobře hodnotí. Pepa Dvorník se týmu ujal de facto v jeho klinické smrti. Vedení mu dalo šanci, na kterou pravděpodobně čekal už dříve. Ukázal, že je profík, a vzal to. A udělal, co jsme všichni čekali – zachránil první ligu. Takže jemu i celému týmu můžeme poděkovat.

Ostravský trenér Josef Dvorník křičí na hráče během prvního poločasu barážového klání s Táborskem.

Čemu přičítáte špatné výkony a výsledky během celé sezony, přestože v zimě přišly kvalitní posily?
Někdy přijdou posily, ale to neznamená, že se vše změní. Ostravské publikum je náročné a ti kluci, jako Planka, Kričfaluši, mladý Havran, Pira... Oni budou super fotbalisté, ale nejsou zvyklí hrát o taková místa jako tomu bylo teď. Ukázalo se, že to bylo hodně o hlavách. Třeba Boulis (Boula) je zkušený hráč a sezona se mu nepovedla. Daleko víc jsem čekal od Jurečky, který vlastně byl jediný s nějakými zkušenostmi, a ve finále bylo vidět, že mužstvo táhne. Ale když hrajete o záchranu, je to tvrdé. Všechno jde stranou a nohy jsou těžké.

V baráži fotbalisté Baníku přehráli Táborsko 3:0 a 5:0. Čekal jste takový rozdíl mezi první a národní ligou?
Nečekal. Druhou ligu tolik nesleduji, ale měl jsem informace, že v ní po Zbrojovce hrají Artis a Táborsko nejlepší fotbal. Čekal jsme vyrovnanější utkání.

Co si slibujete od Banku v příští sezoně?
Předpokládám, že bude hrát nahoře. Taková sezona jako nyní být může, ale je potřeba zavřít za ni oponu. Baník má tým na první šestku. Stoprocentně. Musí se však všechno sejít. Majitel (Václav Brabec) je silný, takže očekávám, že budeme bojovat o poháry.

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.
Ostravský záložník Daniel Holzer slaví vstřelený gól.
Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v první lize.
Ostravský záložník Marek Havran se raduje z gólu v baráži proti Táborsku.
37 fotografií

Na podzim chytá Milan Baroš, který stejně jako vy vyhrál Ligu mistrů a patří k tvářím Baníku, v Ostravě rozlučkový zápas. Čekáte, že bude tak vydařený jako ten váš před 13 roky na Bazalech?
Bude to velké. K Barymu mám velký respekt. Hodně se na ten zápas těším, protože dříve se rozloučit nemohl. Bary je historicky číslo jedna v celé Ostravě, v celém Moravskoslezském kraji. Přeji mu, aby měl skvělou rozlučku a abychom si ji všichni užili.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Krejčí o Chorého situaci: Nejsem soudce, v kabině to funguje. Sochůrek? Skvělý kluk

Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí před utkáním s Kosovem.

Dost pravděpodobně se může stát, že do přípravného utkání českých fotbalistů s Kosovem vyběhne s kapitánskou páskou někdo jiný. I proto, že Ladislav Krejčí patří mezi prověřené opory, které si kouč...

31. května 2026  8:18

Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta

Křídelník Arsenalu Noni Madueke se na zemi dožaduje penalty ve finále Ligy...

Mohl to být klíčový okamžik celého utkání. Běžela 102. minuta finále fotbalové Ligy mistrů, když se Noni Madueke snažil proklouznout okolo Nuna Mendese a následně po souboji s ním upadl ve vápně....

31. května 2026  7:21

Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.

Loni deklasovali milánský Inter 5:0, teď se nadřeli o poznání víc. Ale uspěli. Obhájili titul v Lize mistrů jako druhý tým v moderní éře. „Od prvního dne nám trenér říkal, že vyhrát tuhle trofej je...

30. května 2026  22:51

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13,  aktualizováno  30. 5. 21:31

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

30. května 2026  17:04,  aktualizováno  21:09

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička pokračuje v Baníku, trenéra mění Liverpool

Sledujeme online
Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

30. května 2026  16:08

Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek před utkáním s Kosovem.

V neděli večer, až čeští fotbalisté dohrají přípravné utkání s Kosovem, bude mít trenér Miroslav Koubek těžkou hlavu. Obratem totiž předstoupí před hráče a posléze i novináře, aby oznámil, která tři...

30. května 2026  15:58

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trénink před Kosovem. Reprezentanti odpovídali

Sledujeme online
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

30. května 2026  15:17

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Trenér Liverpoolu Arne Slot během zápasu s Aston Villou.

V první sezoně získal titul, v té druhé ale na úspěch nenavázal. Nizozemský trenér Arne Slot po dvou letech končí na lavičce fotbalového Liverpoolu. „Odchází s naším vděkem, loňským titulem a...

30. května 2026  13:41,  aktualizováno  14:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Čeští fotbalisté slaví postup na MS.

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kde můžete...

30. května 2026  12:30

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

30. května 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.