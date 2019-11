Musíme začít konat, nejen mluvit, burcuje karvinský záložník Janečka

Co tedy musíte začít konat?

Jednoznačně každý musí vstoupit do sebe a začít pracovat jinak. Takto to dál jít nemůže.

V předešlých zápasech jste měli i nějaké šance, ale minule jste branku Baníku vůbec neohrozili...

Dopředu jsme momentálně také poslabší. Potřebujeme se více uvolnit, protože je to celé v křeči. V Ostravě jsme se první poločas snažili jen nakopávat míče, což je těžké, protože proti nám tam byli Stronati, Pokorný. Spíše jsme měli zlepšit kombinační hru. A musíme si více věřit. Jenže hlavy teď máme dost dole, takže se většinou uchylujeme k tomu nakopávání. Musíme vše změnit.

Ale co?

Vědět to, mít tu představu, tak bychom to udělali. Je to už v hlavách. Každý má hlavu nastavenou jinak. Nejtěžší je změnit to myšlení. Příště máme doma Plzeň a po té jedeme na Slavii, takže... Uvidíme. Možná právě takový zápas to zlomí, ale mluvit o tom dopředu je zbytečné, protože to si říkáme pět kol a pořád je to stejné.

Čím to, že jste se proti Baníku objevil na hrotu?

Budu hrát tam, kam mě trenér postaví. Většinou se hráči s přibývajícím věkem posunují v sestavě směrem dozadu. V mém případě to je opačně, což je zajímavé. Nejsem typický útočník, takže jsem se snažil dělat, co bylo v mých silách, znepříjemnit práci stoperům, napadat. Ale Baník nás porazil standardkami.