Kapitán postižené Karviné: Chování šéfa ligy je zvláštní, soutěž je neregulérní

„Mrzí mě, že někteří funkcionáři z jiných klubů se vyjadřují ve smyslu, že jsme to v Karviné připravovali,“ napsal na svůj facebook. „Jsem přesvědčený, že kdybychom byli v jiném kraji než na Moravě nebo ve Slezsku, chovali by se k nám jinak. Jsem sice Slovák, východniar, a jsem na to patřičně hrdý, ale vím, jak se k nám doma někteří občas staví. A něco podobného jsem za čtyři roky v Karviné poznal i tady v Česku. Chtělo by to trochu víc respektu.“

Karvinsko je v současnosti nejpostiženějším regionem v Česku, ohniskem nákazy covid-19. Do karantény musel na konci minulého týdne kvůli čtyřem pozitivním testům i celý prvoligový fotbalový tým, který je přímo ohrožený sestupem z nejvyšší soutěže.

Je to jen náhoda? podivovali se například v klubech, které by kvůli případnému nedokončení skupiny o záchranu přišly o možnost bojovat v baráži o postup mezi elitu.

To nechce dopustit Ligová fotbalová asociace, která profesionální soutěže řídí a tvrdí: „Chceme vyčerpat všechny možnosti k dokončení soutěžního ročníku na hřišti.“

Připravila nový jízdní řád, který počítá s tím, že se ligová skupina o záchranu a baráž dohrají ve zběsilém tempu mezi 23. červencem a 1. srpnem. Tedy v případě, že budou 16. července všechny testy na koronavirus v Karviné negativní.



„Rozumím tomu, že ve hře je hodně. Smlouva s Fortunou, která by v případě nedohrání soutěže byla nenaplněna, a s tím jistě souvisí i řada dalších finančních minusů. Ale chování pana šéfa LFA je prostě zvláštní,“ narážel Janečka na Dušana Svobodu.

„Možná by bylo dobré, kdyby si neprosazoval jen to svoje z pozice moci. Copak si neuvědomuje, že kvůli současné situaci kolem nemoci covid-19 tratí i kluby? Přicházejí o sponzory, jiní jim krátí reklamní smlouvy. I my hráči jsme dobrovolně souhlasili se snížením platů. A pak je tu samozřejmě zdraví, které je pro nás všechny nejdůležitější.“

Pokud se liga skutečně dohraje v plánovaném formátu, vzniknou na začátku příští sezony velké rozdíly v tom, kolik času budou mít jednotlivé týmy na přípravné období.

Třeba pro Slovácko a České Budějovice skončila sezona už 27. června, pro Bohemians 7. července a pro Slavii, Plzeň, Spartu, Jablonec a Ostravu o den později. 12. července dohrají Liberec a Mladá Boleslav. A zbytek až na přelomu července a srpna?

Nový ročník by měl podle prvotních plánů odstartovat 22. srpna.

„Už teď je liga neregulérní, ne vinou Karviné, ale realitou, která ve světě kolem nás je. A to se vůbec nebavím o tom, že máme mít dvoutýdenní karanténu, pak pět dnů trénovat a pak bojovat o holý fotbalový život. Ano, jsme fotbalisti, je to naše práce, ale chceme hrát za regulérních podmínek. A ty teď rozhodně nepanují,“ dodal Janečka.