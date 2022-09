Záložník Icha odešel ze Slavie na půlroční hostování do Pardubic

Icha debutoval v nejvyšší soutěži v srpnovém utkání se Zlínem, v němž k výhře Slavie 4:1 přispěl gólem a asistencí. Poté odehrál za Pražany ještě dva ligové zápasy včetně domácí výhry 7:0 právě nad Pardubicemi.

„Doufám, že budu co nejvíc hrát, nasbírám maximum zkušeností a ligových startů. Pochopitelně věřím tomu, že společně vytáhneme tým ze spodních pater tabulky,“ řekl Icha.

„Marek je hráč, který prošel reprezentací do 20 let, kde jsem ho poznal jako talentovaného hráče. O jeho příchod jsme usilovali již v létě, tehdy ho ještě Slavia nechtěla uvolnit, ale jsem rád, že se povedlo jednání dotáhnout a Marek je tady,“ uvedl sportovní manažer klubu Martin Shejbal.

Do neznámého prostředí Icha nejde. „Určitě mi ulehčuje situaci, že tady znám celou řadu kluků. Je dobré přijít do kabiny a poznat, že to tam bude v pohodě,“ prohlásil bývalý hráč Táborska a Vlašimi.

Pardubice, které kvůli rekonstrukci stadionu hrají domácí ligové zápasy v azylu v pražském Ďolíčku, prohrály šest z úvodních sedmi kol v sezoně a se třemi body jsou poslední. V neděli se představí v Ostravě. Rovněž Baník v tomto ročníku nejvyšší soutěže zvítězil v jediném utkání. „Moc se těším. Baník nehraje to, co by chtěl, a proto doufám, že přivezeme tři body,“ konstatoval Icha.