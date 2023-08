Nováčkovský elán Karviné? Poradíme si, duel zvládneme! věří pardubický Icha

„Budeme se snažit uplatnit rychlost, roztrhat její obrannou čtyřku a nastřílet co nejvíc gólů,“ plánuje před vzájemným domácím kláním, jehož výkop je v CFIG Areně naplánován na nedělní 15. hodinu, defenzivní záložník či obránce Východočechů Marek Icha.

Napáchat obraně Karviné pořádné škody by skutečně nemusel být takový oříšek – dosud totiž v každém kole minimálně jednou inkasovala. Ovšem i Pardubice musí být vzadu pozorné, vždyť minule schytaly na Spartě „pětku“ (2:5).

Start do utkání jste na Letné měli slušný. Ale nešla vám z toho hlava kolem, když pak Sparta „přitopila“?

Myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili opravdu dobře, začátek jsme chytili, tlačili jsme je. Podle mě rozhodly první a druhý gól, kdy jsme vyrobili chyby vzadu. Nedostoupili jsme to a nechali střelce ve vápně úplně volného. Potom se to s námi začalo točit, dostali jsme další tři rychlé góly a už bylo trochu po zápase.

O kvalitách individualit Sparty nelze pochybovat, je to úřadující mistr. Gólům lze však v nějaké fázi zabránit skoro vždycky, třeba pokrytím centru nebo náběhu. Byl zásadní problém v komunikaci mezi hráči na trávníku, jak o tom hovořil trenér Radoslav Kováč?

Určitě. Jsme mladý tým a na hřišti spolu potřebujeme mluvit, abychom si soupeře správně přebírali a dostupovali je. Tohle nám chybí, ale určitě se v tom zlepšíme.

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól Pardubicím.

Nenutil vás vývoj zápasu stahovat se ze své oblíbené „šestky“, tedy z pozice defenzivního štítu, hluboko mezi stopery?

My do zápasu šli s tím, že budu chodit ke Kuchtovi a budu hrát takového středního stopera. Do ofenzivy jsem se měl přesouvat na šestku.

Neměl jste obavy z finálního výsledku? Když jste krátce po pauze obdrželi branku na 0:4 a potom ještě pátou, vypadalo to strašidelně.

I my na hřišti jsme vnímali, že 0:5 je hrozné. Každý si říkal, jak to může dopadnout... Ale jsem rád, že jsme pak dali ty dva góly. Že jsme konečně protrhli smůlu, nám pomůže. Snad příště vpředu zase dva góly dáme, ale vzadu bude nula.

Ke konci zápasu jste zablokoval čistým skluzem ve vápně sparťana Sejka, který se řítil do šance. Potěšil vás tenhle dílčí úspěch v obraně?

Ano, ale tak by v tu chvíli reagoval každý obránce, snažíte se prostě zabránit gólu. V ten moment jsem asi nemohl zkusit nic jiného než tohle a dopadlo to dobře.

Při trendu řízení duelu sudím Klímou jste si však nemohl být úplně jistý, že zase nepískne penaltu jako v případě údajného faulu vašeho spoluhráče Halinského na Karabce, kterou VAR nakonec odvolal.

Jasný. Bál jsem se, ale věřil jsem, že trefím balon, a Sejky navíc není ten, co naschvál padá. Byl jsem rád, že to vyšlo.

Hodně to v týmu vřelo, když vám Klíma upřel penaltu za zákrok Krejčího na Sychru ve vápně a pak nedal kartu Kairinenovi za surový faul na Hlavatého?

Jen o rozhodčích to nebylo, kdyby byl náš výkon lepší, tak to vůbec neřešíme. Červená pro Kairinena přijít měla, to jsme pak viděli na videu všichni. Ale v danou chvíli s tím nic nezmůžeme; snad si tu chybu později uvědomí. Ten faul na Vojtu mohl vidět rozhodčí na lajně, podle mě měl dobrý výhled. Kdybychom měli penaltu, taky by se nám pak třeba hrálo jinak.

Před zápasem, když jste měli na kontě nulu nastřílených gólů, vaši spoluhráči vzývali nějakou „šmudlu“. Góly Darmovzala s Krobotem k ní ale měly daleko, byly perfektní.

Oba to ve vápně provedli výborně, obránce poslali na druhou stranu a skvěle zakončili. Darmi i Krobík ukázali, že jsou výteční střelci. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Bude to proti Karviné, jež loni v lize nepůsobila, i seznamování s novými jmény?

Jo, ale její hráči určitě mají kvalitu. Už jsme si to rozebírali u videa. Ale na hřiště půjdeme vyhrát.

V čem může být Karviná v neděli nebezpečná?

Nováčci jsou vždycky zkraje sezony „v laufu“, hrají fotbal, jsou agresivní. Karviná má k tomu vynikající střed hřiště, řídí to Budínský, což je velice technický typ fotbalisty. Toho známe. Bude to rozhodně těžký zápas, ale zvládneme jej.