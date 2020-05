Baník už musíme porazit, burcuje zlínský Hlinka

Díky zprůjezdnění hranic by se mohl po čtvrt roce podívat domů na Slovensko. Rodičům ale zlínský záložník Marek Hlinka řekl, že se tam ukáže až po sezoně.



„Program je tak nabitý, že i kdybych si našel jeden den, tak se mi nebude chtít. Využívám každou chvilku k odpočinku,“ líčí Hlinka. Jeho Zlín čeká po úterní porážce v Jablonci už v sobotu prestižní domácí mač proti Baníku Ostravu.

Co vám ukázal první ligový zápas po dlouhé přestávce?

Nebylo jednoduché se dostat do tempa. Ostré zápasy jsou jiné než přípravné. Přesto jsme vstoupili do utkání výborně. Jenže jsme nevyřešili v šancích finální fázi a hned inkasovali z první možnosti Jablonce. S tím se trápíme celou sezonu. Pak si sice vytvoříme nějaké příležitosti, ale nedotáhneme je do finále.

Jste hodně naštvaní, že jste nezískali aspoň bod, když Jablonec byl tentokrát hratelný?

Měli jsme před zápasem sebevědomí. Věřili jsme si, že bychom mohli něco uhrát. Po tak dlouhé pauze se může stát cokoli. Druhý poločas jsme hráli přesilovku, ale červená karta soupeře nám paradoxně uškodila. Odcházeli jsme ze zápasu hodně naštvaní. Minimálně bod jsme měli sebrat.

V čem musíte především přidat, abyste příště uhráli lepší výsledek?

Musíme být agresivnější v zakončení. Balon musí ve vápně lítat. I ve druhém poločase jsme si vytvořili minimum šancí.

Liga se zatím hraje bez diváků. Jak se s tím sám srovnáváte?

Zatím to beru docela v pohodě. Už pár dnů předtím jsem se na to psychicky chystal. V přípravě jsem se snažil brát, že je to součást zápasu. Nemám šanci to nějak ovlivnit, takže se tím ani nerozptyluji. Beru to, jak to je. V Jablonci jsem ani nepostřehl, jestli tam byli nějací fanoušci, nebo nebyli. Pár jsem jich zaslechl při rozcvičce, ale když se člověk dostane do zápasu, tak už na ně nereaguje. Jasně, fanoušci chybí. Zápas s nimi je vždy lepší.

Jeli jste ven, každý sám v autobuse, každý nocoval sám na pokoji. Je to velký rozdíl proti dřívější praxi?

Když jezdíme ven, tak to vychází, že každý sedíme sám. Akorát teď pár lidí realizačního týmu jelo autem, aby to vyšlo. Že jsme byli sami na pokoji, mi osobně vyhovuje. Měl jsem svůj režim, takže pro mě je to vítané.

Všechny týmy okolo vás získaly bod. Vnímáte, že vaše situace v boji o záchranu je čím dál tím svízelnější?

Ještě před restartem jsme věděli, co nás čeká, že je před námi hodně práce a máme těžký los. I proto nás mrzí, že jsme nezískali aspoň bod. Ale když se podíváme na tabulku, tak stále jsme na dostřel Karviné. Ještě je hodně bodů ve hře.

V sobotu hostíte Ostravu, kde jste před dvěma lety působil. Pořád to jsou pro vás prestižní zápasy?

Od té doby, kdy jsem se vrátil z Gruzie, budu proti nim hrát teprve druhé utkání. První jsme u nich vyhráli, druhé jsem kvůli zranění vynechal, takže určitá prestiž tam bude. Na utkání se těším.

Je pro vás výhodou, že Ostrava nebude mít podporu svých fanoušků?

Myslím, že to může mít vliv. Když má Ostrava v zádech svoje fanoušky, hraje o hodně lépe. Její fanoušci jsou fantastičtí a dokážou hráče tak vyhecovat, že by nám to mohlo pomoct. Ale na druhou stranu je velká škoda, že nepřijedou. Ve Zlíně by to byl svátek, byl by plný dům.

Zlín vs. Ostrava Online reportáž v sobotu od 16 hodin

A je výhoda, že trenér Páník soupeře dobře zná?

S asistentem Sombergem je mají dopodrobna zmapované. K některým hráčům už nám řekli jejich silné a slabší stránky. Myslím, že nás dobře připraví na utkání.

Už musíte vyhrát, že?

Předpokládám, že Baník bude pod větším presem než my. Hrají o první šestku, je na ně vyvíjen větší tlak. Máme v základní části už jenom dva domácí zápasy, takže z nich musíme vytěžit co nejvíce bodů.

Už můžete v našlapaném programu regenerovat na stadionu?

Studená voda je k dispozici, ale regenerační linka je omezená, takže to není ono.

Mezitím co začala liga, povolili cestování na Slovensko. Stihnete se tam vůbec podívat?

Přivítal jsem to hlavně kvůli mojí partnerce. Konečně může zajet domů pro letní věci, vyměnit pneumatiky na autě. Sám se domů podívám až po sezoně. Teď na to nemám sílu.