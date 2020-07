Motivaci máme, ujišťuje zlínský záložník Hlinka před dohrávkou

„Čekal jsem do poslední chvíle, jak to dopadne. Situace v Karviné nebyla příznivá, ale tenhle scénář mě nepřekvapil,“ přiznává slovenský záložník. „Na dálku jsme to s kluky řešili, ale nebylo to žhavé téma.“



Neplánované volno strávil doma na Slovensku, kam ho dlouho nepustil koronavirus a poté nahuštěný ligový program po znovuzahájení soutěže.

„Využil jsem toho, abych byl konečně se svojí rodinou,“ radoval se odchovanec Bánské Bystrice, který by klidně přivítal o týden delší oddech. „Čtrnáct dnů uteklo jako voda. Nestihli jsme všechno, co jsme chtěli, ale lepší dva týdny volna, než abychom trénovali a pak dostali jen dva tři dny odpočinku. Pánbůh zaplať za ty dva týdny bez fotbalu.“ Klasická dovolená to však nebyla. Zlínští hráči museli být na špičkách stejně jako jejich soupeři ze skupiny o záchranu.

„Nevěděli jsme, co bude, takže to bylo rozbité. Museli jsme se nějakým způsobem udržovat, nemohli jsme úplně vypustit,“ upozornil Hlinka.



Překotný běh událostí po pozitivních testech na koronavirus v karvinském mužstvu se odrazil také v hektickém nástupu na „dovolenou“.

„Zápas se zrušil a během pátečního tréninku nám řekli, že se zase sejdeme po víkendu v pondělí. Za dvě hodiny přišla další zpráva, že se uvidíme ve středu. A večer poslední, že máme dva týdny volna a znovu začneme 17. července,“ líčí Hlinka.

Poslední střetnutí odehrál Zlín ještě před prázdninami v neděli 28. června v Teplicích, mezi ním a čtvrteční domácí dohrávkou proti Karviné tak zeje dlouhá mezera 26 dnů. Fotbalisté Fastavu do ní vyběhnou po dvoutýdenním volnu a necelém týdnu tréninkového procesu.

Na Karvinou budeme dobře připravení

„Sám jsem v očekávání, jak to bude vypadat. Dva týdny jsme dostali jako dovolenou s tím, že začneme po návratu přípravu na novou sezonu. Bude to určitě těžké, ale udržovali jsme se doma různými sporty, chodili jsme si zaběhat,“ říká odchovanec Bánské Bystrice.

Z úvodních dvou tréninkových jednotek má dobrý pocit. Věří, že na čtvrteční ligový restart bude mužstvo připravené dobře.

„Páteční trénink byl náběhový na rozhýbání a rozdýchání, po dvou týdnech jsme si osahali míč. V sobotu to bylo už ostřejší. Dopoledne jsme posilovali, odpoledne jsme šli do her, které měly vysokou úroveň,“ prozradil devětadvacetiletý středopolař.

Přehnané obavy z utkání proti týmu, kde se potvrdila nákaza u čtyř hráčů, Hlinka nemá.

„Takhle se na to nemůžeme dívat. Rozhodlo se, že se bude hrát. Jsme profesionálové a tomu musíme vše podřídit. Žádné vymýšlení, že nechci nastoupit, protože byli nakažení a mám strach. To určitě v naší kabině nebude,“ ujišťuje Hlinka. Strach nemá ani o motivaci, přestože Zlín má na rozdíl od Karviné už jistou záchranu.

„Hrajeme za svůj klub, o prémie za vítězství, o svoje jména a také už o sestavu na příští ročník. Trenér se bude na výkony dívat s perspektivou do další sezony,“ zmínil Hlinka paradox nezvyklé situace – dvěma dohrávkami začnou fotbalisté Zlína přípravu na nadcházející ligový ročník. Ten se rozšíří poprvé v historii na osmnáct účastníků. A stejně jako kouč Fastavu Zlín Bohumil Páník je také slovenský záložník s novým modelem bez nadstavby a baráže spokojený.

„Raději odehraji 34 zápasů v celku než s přídavky,“ prohlásil Hlinka. O zlínských ambicích se chce bavit až po skončení aktuální sezony. „Těžší bude o to, že sestoupí tři týmy.“

A také složitější. Kvůli měsíčnímu posunu startu skončí podzimní část poslední předvánoční víkend (20. prosince) a znovu se má rozběhnout už v závěru ledna.

„Bude to velká změna. Pro nás hráče to bude dobře, protože se zkrátí neoblíbená zimní příprava. Otázkou ale je, co dovolí klimatické podmínky v našich končinách,“ podotkl Hlinka.

Tím se ale momentálně trápit nemusí. Větší problém pro fotbal pořád představuje nevyzpytatelný koronavirus.