Hlinka trpěl čtvrt roku bez fotbalu. Konkurenci ve Zlíně si chválí

„Trvalo to dlouho. Skoro tři měsíce jsem nemohl hrát fotbal. Konečně jsem začal trénovat s týmem, mělo by to být dobré,“ těší se Hlinka na návrat.



Do osmého kola nevynechal v ligových zápasech ani minutu. Od duelu v Českých Budějovicích se však v sestavě neobjevil ani jednou. Do hry ho nepustila náhlá zdravotní indispozice.

„Z ničeho nic mě po tréninku začalo píchat v kolenu. Mysleli jsme si, že by to mohlo pocházet ze stehenního svalu, že tam bude něco ztuhlé. Jenže magnetická rezonance ukázala prasklý meniskus plus dvě cysty a natrhnutý křížový vaz,“ prozradil rodák z Banské Bystrice.

Hlinka to zkusil i přes bolest, jenže byla tak velká, že mu nezbývalo nic jiného než podstoupit operační zákrok doma na Slovensku.

Mezitím sledoval, jak Zlínu odpadává jeden zraněný hráč za druhým. Kritická situace vygradovala před osmifinále poháru v Mladé Boleslavi, kam odjel Fastav bez dvanácti hráčů.

„Mužstvu se nedařilo, nestříleli jsme góly, naopak jsme dostávali hloupé. Potom přišla výměna trenéra. Bylo to složité období, ale snad už je za námi,“ doufá Hlinka.

Na jeho místo ve stoperské trojici se ze zálohy stáhl kapitán Jiráček, v posledním utkání museli v obraně nastoupit benjamínci Cedidla s Kolářem, kterým je dohromady 36 let.

„Vedli si velmi dobře. Když jsem je sledoval na tréninku, získávali větší a větší sebevědomí,“ oceňuje Hlinka mladší parťáky. Kolář při svém debutu v zahajovací sestavě dokonce vstřelil jediný gól utkání proti Olomouci. „Koli už dobře nastoupil do zápasu v Boleslavi, kde ho kluci chválili. Neměl jsem o něho vůbec strach.“

Mezitím co se kurýroval, mu tak přibyla konkurence. „Pro mužstvo je to jenom dobře,“ prohodil zkušený internacionál, který může alternovat také v záloze.

I když vypadl na dlouhou dobu ze zápasového tempa, věří, že se do něho rychle vpraví.

„Po zranění je vždy těžké se dostat zpátky. Ale mám dost zkušeností, abych dokázal naskočit hned,“ vzhlíží už k sobotnímu duelu v Liberci. Zlín pojede na sever Čech poté, co přerušil černou sérii devíti ligových utkání bez vítězství. Výhra nad Olomoucí tým povzbudila.

„Bylo důležité, že jsme zvládli zápas před reprezentační přestávkou. Pomohlo nám to, sebevědomí šlo nahoru. Ale pořád jsme při zemi,“ připomíná Hlinka, že Zlín není zdaleka z nejhoršího venku.

Po úvodním kole odvet ho dělí od přímého sestupu pět bodů a od barážové pozice body dva.

„Máme před sebou čtyři těžké duely. A kdybychom z nich udělali osm bodů, bylo by to skvělé,“ přeje si Hlinka.