Havlík o plzeňském polehávání: Bylo to frustrující. Penaltu si sudí obhájí

„Musím se podívat na video. Rozhodčí si ale penaltu určitě obhájí jako vždycky v zápasech Plzně. O tom se nemá cenu dál bavit,“ vyjádřil se Havlík k momentu, po němž hlavní arbitr Emanuel Marek na popud VAR ukázal na penaltový puntík. Hosté výhodu proměnili a v Hradišti vyhráli 1:0.

Jak jste viděl inkriminovanou situaci?

V prvním momentu jsem ho trochu zatáhl. Obskakoval jsem ho, protože jsem ho nechtěl podkopnout. Hráli jsme dál, on šel do zakončení a přeskočil jsem ho skluzem. Rozhodčí ukázal, že máme odkopávat. Pak hru najednou přerušil. Při čekání jsme se o tom bavili i s Kayambou. Říkal, že to penalta nejspíše nebude. On ji ale pískl. Trochu nás to srazilo.

Začali jste docela bázlivě a vyburcoval vás až inkasovaný gól. Souhlasíte?

Řekli jsme si to i v šatně, že začátky máme hodně špatné. Úvod byl zakřiknutý. Penalta nás vyhecovala, protože jsem si myslel, že ji rozhodčí neodpíská. Začali jsme hrát a myslím, že jsme pak byli lepší. Plzeň toho moc nepředvedla. Druhý poločas jsme hráli jenom my. Bohužel jsme z toho nevytěžili gól.

Co jste říkal na to, že hosté neustále tahali čas poleháváním na hřišti a zdržováním?

Bylo to frustrující. Bylo tam hodně dlouhých prodlev. Rozhodčí to nechával. Ale v zápasech proti týmům zepředu je to normální.

Soupeři za vámi bodovali. Jak moc je to nepříjemné?

Pro nás byl hlavně nepříjemný zápas v Teplicích, kde jsme prohráli. To nás hodně srazilo. Pro nás jsou teď klíčové všechny zápasy. Pokazili jsme si to předchozími duely, které jsme tady měli vyhrát. Ale k tomu se už nemá cenu vracet. Musíme bojovat a vyhrávat.