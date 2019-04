Asi budeme hrát spodní skupinu, tuší Havlík ze Slovácka

„Nějaká šance na posun výš je, ale už to nemáme ve vlastních rukou, takže se tím spíš soustředíme na vlastní zápas, který musíme vyhrát, a až pak se uvidí, co z toho bude,“ uvažuje záložník Marek Havlík.

Slovácko vs. Bohemians Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Slovácko ze třinácté příčky ztrácí na kýženou desátou příčku dva body a kromě vlastního vítězství potřebuje ještě prohru Teplic s Příbramí a nevýhru Opavy proti Spartě.

„Nejspíš budeme hrát spodní skupinu,“ tuší Havlík, že zmíněná kombinace výsledků není úplně pravděpodobná. „Chtěli jsme se dostat do desítky, ale hlavně doma jsme některé zápasy zbytečně nezvládli. Teď už nemá smysl se k tomu vracet, potřebujeme zvládnout utkání, která máme před sebou.“

Přehnanou nervozitu ze závěru soutěže, v němž může jít Slovácku o udržení, však prý necítí. „Už dřív jsme hráli dost zápasů, kdy šlo o sestup. Věřím, že máme silný, odolný tým, který to zvládne,“ poznamenal Havlík.

Při myšlenkách na závěry minulých dvou ročníků ale s úsměvem dodává: „Říkám si, že už bychom někdy mohli dohrávat sezonu ve větším klidu.“

Na klidu může týmu přidat už dnešní výhra nad Bohemians, po níž by Slovácko mohlo jít do pětizápasové nadstavby až s šestibodovým odstupem od barážové příčky - s Příbramí má navíc lepší vzájemnou bilanci.

„Je jasné, že Bohemka nepřijede nějak odevzdaná, hraje o totéž co my,“ připomíná Havlík, že soupeř má stejně bodů a rovněž tak ještě živí naději na únik ze skupiny o záchranu. „Bude to zajímavý souboj, oba týmy do toho dají maximum, my před vlastními fanoušky určitě budeme chtít vyhrát,“ doplnil dvaadvacetiletý záložník.

Dva ve hře o šestku, čtyři o Evropu. Základní část ligy finišuje O co jde ve 30. kole

Slovácko, které nad Bohemians doma zvítězilo šestkrát v řadě, se může opřít i o standardní situace, které byly donedávna jeho slabinou. Po přímém kopu tým skóroval už při domácí výhře nad Příbramí a minule v Liberci padly po centrech střídajícího Havlíka z přímých kopů oba slovácké góly.

„Občas balóny od nás centrujících hráčů nejsou ideální, totéž i náběhy kluků. Teď se to sešlo a vůbec by mi nevadilo, kdyby se to povedlo i v sobotu,“ uvedl Havlík, po jehož ruce v nastavení nakonec Liberec gólem z penalty zvítězil. „U všech tří penalt jsme udělali hloupé chyby, kterých se musíme vyvarovat,“ doplnil.