Hanouskova premiéra za Karvinou trvala jen hodinu. Pak viděl červenou

„Boleslavští sice měli trochu převahu, ale gól by nedali, kdybych neměl takové zatmění a nenechal se zbytečně vyloučit,“ tvrdí Hanousek. Pro něj to je vůbec první červená karta v nejvyšší soutěži, v níž dosud odehrál 177 zápasů. „Je to nešťastná premiéra a ještě ta červená,“ povzdechl si.



Karvinští prohráli gólem ze sporné penalty 0:1, ale už od 20. minuty museli tři jejich defenzivní fotbalisté hrát hodně obezřetně, jelikož kromě Hanouska měli žluté karty i Marek Janečka a Martin Kouřil.

„To není nikdy příjemné. Musíte hrát trochu jinak, ale nezvládl jsem to především já, když jsem dostal tu druhou žlutou. Omlouvám se klubu a fanouškům. Tu prohru beru na sebe,“ řekl Marek Hanousek.

„Byla to zbytečná druhá žlutá karta, mohl míč z první uklidit do strany,“ uvedl karvinský trenér František Straka. „Ale je i otázka, zda ta karta byla nutná. Mohla být? Nemusela? Jenže ji dostal a pro nás to bylo oslabení.“

Straka upozornil, že karvinský kádr není na takové úrovni jako ten mladoboleslavský.

„Nemáme takové hráče jako náš soupeř, ale ti naši ukázali soudržnost. Zezadu hráli kompaktně,“ řekl kouč. „Čekáme, až se nám uzdraví fotbalisté, kteří by měli být na hřišti. Guba a Ba Loua jsou rozdíloví hráči, s nimi síla mančaftu vzroste stejně jako s Honzou Moravcem a Pavlem Dreksou, kteří jsou dlouhodobě zraněni. Věřím, že když budou všichni zdraví, tak budeme úspěšní.“

Souhrn prvního kola fotbalové ligy

Start Dávida Guby a Adriela Ba Louy v dalším kole, kdy Karvinští v pondělí od 18.00 hostí Baník Ostrava, je stále nejistý. K tomu automaticky stop na jedno utkání má vyloučený Marek Hanousek, který doufá, že neztratí trenérovu důvěru.

Ostatně při příchodu do Karviné si pochvaloval, že mužstvo vede zrovna František Straka. „Těšil jsem se na trenéra, který umí hráče hodně namotivovat, což je důležité. Věřím, že budeme hrát dobrý fotbal, abychom byli v tabulce co nejvýše, a budou na nás chodit lidi,“ řekl Hanousek, jenž v srpnu bude mít 28 let.