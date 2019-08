Zlomový duel jsme vůbec nezvládli, litoval karvinský záložník Hanousek

„Stojíme nohama pevně na zemi. Určitě jsme si neříkali, že přijede Liberec a že ho přejedeme,“ řekl karvinský záložník Marek Hanousek po střetnutí do té doby dvou nejhorších celků soutěže. „Ale Liberec měl o bod více než my, takže jsme si byli vědomi důležitosti utkání. Podle toho vypadal i fotbal. Fotbalovosti bylo málo, za to soubojů hodně.“

Hanousek litoval, že při jedné situaci zaspali a nechali Liberec, aby se už v 18. minutě dostal do vedení. „Tím jsme si utkání strašně zkomplikovali,“ podotkl Hanousek. „Bohužel jsme z několika šancí nedokázali dát kýžený gól.“

Sám mohl ještě v prvním poločase vyrovnat, jenže brankář Nguyen jeho střelu srazil na tyč.

„Z té pozice bych měl dát gól, ale nevystřelil jsem úplně špatně. Věděl jsem, že polovina branky je odkrytá, snažil jsem se míč tlačit nahoru, abych to gólmanovi ztížil, ale konečky prstů balon vyrazil. Chyběly centimetry. Je to chyba, že jsem to neproměnil a nešli jsme do druhého poločasu za stavu 1:1.“

Přiznal, že duel s Libercem brali jako zlomový. „Vítězství nám mohlo hodně pomoct. Bohužel se stal pravý opak a dostali jsme se do ještě těžší situace, než v jaké jsme byli.“

Nyní mají Karvinští před sebou dva zápasy venku. V sobotu od 17.00 ve Zlíně a další týden v neděli od 16.30 v Teplicích.

„V české lize se dá v každém zápase zvítězit. Do Zlína se pojedeme poprat o co nejlepší výsledek. I v předchozích zápasech jsme ukázali, že se rveme o každý metr na hřišti, o každý bod. A ani tentokrát to nebude jiné,“ prohlásil Marek Hanousek.