Už jsem se těšil, říkal uzdravený pardubický brankář Boháč. Prohře nezabránil

S ránou plzeňského kapitána Lukáše Hejdy, který precizní dělovkou volejem z dvaceti metrů rozhodl o sobotní prohře 0:1 Pardubic v Ďolíčku, gólman Marek Boháč nemohl dělat nic.



„Když jsem skákal, tak už jsem věděl, že na tu střelu nedosáhnu,“ popisoval na pozápasové tiskové konferenci Boháč. „Trefil to neuvěřitelně, velice razantní střela přesně k tyči. Mám takový pocit, že Hejda sám říkal, že to takhle trefí jednou za deset let. Mohl si to klidně nechat až na další kolo,“ dodal.

Daleko nejdůležitější pro něj byl návrat do prvoligové branky. Boháč stál mezi třemi tyčemi v zápase A týmu Pardubic poprvé od března letošního roku.

„Moc jsem se na to těšil, návrat to byl příjemný,“ řekl poté, co doléčil přetržený křížový vaz v koleni spojený s operací.

Problém si přivodil 13. března 2021 v pětadvacáté minutě zápasu s Opavou (0:1) při zákroku proti brejku Tomáše Čvančary.

„Prodělal jsem už několik operací toho kolene, takže nešlo úplně přesně říct, jak dlouho by ta rekonvalescence měla trvat. Zabrala šest měsíců, bylo to náročné, ale už před Plzní jsem chytal dva zápasy. Byl jsem připravený,“ prohlásil Boháč.



Po opětném připojení do kádru našel ho v úplně jiném rozpoložení, než ve kterém jej opouštěl. Zatímco loni Východočeši v první lize psali téměř pohádkový příběh, letos jsou po devíti kolech se šesti body na třináctém místě. Strach ale Boháč nemá: „Není to žádná krize, o té můžeme mluvit, až budeme po třiceti kolech poslední, teď určitě ne.“

Po jeho návratu byl v obraně Pardubic znát větší klid. Boháč pořvával na obránce, vybízel tým ke komunikaci. Spoluhráče po zmíněné prohře s Plzní nakonec i pochválil.

„Dozadu i dopředu jsme odehráli kvalitní utkání proti prvnímu týmu tabulky. Na to bych se teď díval, k minulým zápasům se vracet nechci. Na výkonu proti Plzni můžeme stavět, když budeme takhle hrát v sobotu v Budějovicích a proměníme šance, bude to dobré,“ míní Boháč.

I proti Západočechům Pardubice myslely na body. Velikou šanci Cadua, který kvůli zranění ještě před poločasem střídal, ale na tyč vytěsnil gólman Jindřich Staněk. Útočník Mojmír Chytil zase promarnil dvě šance na brejk.

„Oba týmy měly ve vápně spíš takové skrumáže. K Plzni se to jednou odrazilo a Hejda to trefil fantasticky, i k nám to ale klidně mohlo po nějaké standardce propadnout. Byl to remízový zápas, škoda, že jsme ho ztratili,“ mrzelo Boháče.