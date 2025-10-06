Chance Liga 2025/2026

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Ervín Schulz
  12:18
Bývalý slovenský kanonýr, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného kouče Viktorie, měl odřídit dva zápasy. Skvěle zvládl duel Evropské ligy proti Malmö (3:0), v neděli však s týmem získal jen bod v domácím prvoligovém duelu s Hradcem Králové (3:3). A ani po něm jasněji nebylo.
„Informace žádné nemám. Na začátku jsme si řekli, že si sedneme v neděli a budeme se o tom bavit. Teď přijde reprezentační přestávka, takže se to bude řešit,“ reagoval Bakoš na dotaz ohledně své budoucnosti.

Dvaačtyřicetiletý trenér v Plzni dělal asistenta Adriánu Guľovi, Michalu Bílkovi i Miroslavu Koubkovi. Teď čeká, jak se vyvinou jednání o novém kouči. Nejvíce se mluví o karvinském Martinu Hyském, který o víkendu také potvrdil zájem do Plzně jít.

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

„Mám v Karviné smlouvu, ale asi víte, že se něco děje a je zájem z několika klubů. Největší z Plzně a záleží na klubech, jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační pauzy, nebo později,“ přiblížil Hyský po sobotní porážce v Pardubicích 1:2.

Dá se očekávat, že s příchodem nového trenéra by se Bakoš znovu vrátil do role asistenta?

„Nepočítám s ničím. Budeme sedět, budeme se bavit a něco z toho vznikne. Jestli to bude cesta jedna, druhá nebo třetí, je teď těžké říct. Upřímně nevím a neumím na to momentálně odpovědět,“ reagoval Bakoš, který s Plzní jako hráč vyválčil čtyři tituly.

Zklamaní plzeňští fotbalisté po inkasovaném gólu v poslední minutě.

Jenže teď je Viktoria v potížích. Tým už posedmé z jedenácti kol nejvyšší soutěže přišel o body a propadl se na šesté místo tabulky.

Proti Hradci Králové v závěru dokázal přetočit skóre z 1:2 na 3:2, jenže v nastavení soupeř i bez vyloučeného kapitána Petráška po chybné rozehrávce Dweha ještě dokázal vyrovnat. Plzeň takto přišla doma o vítězství už potřetí v sezoně.

„Sampsonovi (Dwehovi) to nikdo nebude vyčítat. My ostatní hráči jsme tomu gólu pak ještě mohli zabránit. Říkal jsem předtím klukům, že už to musíme v klidu dohrát, ale nepovedlo se. Je to další tvrdá zkušenost, snad je vše zlé pro něco dobré,“ hlesl záložník Lukáš Červ.

Návrat do Plzně po 12 letech. Při příjezdu byla trochu nostalgie, líčil Darida

Smutným hrdinou byl útočník Durosinmi. Podruhé v řadě v lize zahodil penaltu, pak sice gólem na 2:2 zavelel k obratu, ale výhru to týmu stejně nepřineslo.

„Ukázal, že je v hlavě silný. I poté, co selhal, dokázal týmu pomoci, měl tam kopec skvělých věcí,“ zastal se nigerijského střelce Bakoš.

Ale že by Durosinmi šel i na další penaltu, to by bylo velké překvapení.

