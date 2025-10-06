Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

„Informace žádné nemám. Na začátku jsme si řekli, že si sedneme v neděli a budeme se o tom bavit. Teď přijde reprezentační přestávka, takže se to bude řešit,“ reagoval Bakoš na dotaz ohledně své budoucnosti.
Dvaačtyřicetiletý trenér v Plzni dělal asistenta Adriánu Guľovi, Michalu Bílkovi i Miroslavu Koubkovi. Teď čeká, jak se vyvinou jednání o novém kouči. Nejvíce se mluví o karvinském Martinu Hyském, který o víkendu také potvrdil zájem do Plzně jít.
„Mám v Karviné smlouvu, ale asi víte, že se něco děje a je zájem z několika klubů. Největší z Plzně a záleží na klubech, jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační pauzy, nebo později,“ přiblížil Hyský po sobotní porážce v Pardubicích 1:2.
Dá se očekávat, že s příchodem nového trenéra by se Bakoš znovu vrátil do role asistenta?
„Nepočítám s ničím. Budeme sedět, budeme se bavit a něco z toho vznikne. Jestli to bude cesta jedna, druhá nebo třetí, je teď těžké říct. Upřímně nevím a neumím na to momentálně odpovědět,“ reagoval Bakoš, který s Plzní jako hráč vyválčil čtyři tituly.
Jenže teď je Viktoria v potížích. Tým už posedmé z jedenácti kol nejvyšší soutěže přišel o body a propadl se na šesté místo tabulky.
Proti Hradci Králové v závěru dokázal přetočit skóre z 1:2 na 3:2, jenže v nastavení soupeř i bez vyloučeného kapitána Petráška po chybné rozehrávce Dweha ještě dokázal vyrovnat. Plzeň takto přišla doma o vítězství už potřetí v sezoně.
„Sampsonovi (Dwehovi) to nikdo nebude vyčítat. My ostatní hráči jsme tomu gólu pak ještě mohli zabránit. Říkal jsem předtím klukům, že už to musíme v klidu dohrát, ale nepovedlo se. Je to další tvrdá zkušenost, snad je vše zlé pro něco dobré,“ hlesl záložník Lukáš Červ.
Smutným hrdinou byl útočník Durosinmi. Podruhé v řadě v lize zahodil penaltu, pak sice gólem na 2:2 zavelel k obratu, ale výhru to týmu stejně nepřineslo.
„Ukázal, že je v hlavě silný. I poté, co selhal, dokázal týmu pomoci, měl tam kopec skvělých věcí,“ zastal se nigerijského střelce Bakoš.
Ale že by Durosinmi šel i na další penaltu, to by bylo velké překvapení.