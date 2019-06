Asistent Bakoš si zvyká a vzpomíná: Na Olympiakosu jsem už prohrál

Od postranní čáry tak sledoval, jak ligový vicemistr ve středu zvládl i druhý přátelský zápas a po výhře nad Domažlicemi (5:2) porazil v Luční ulici i Sokolov 2:0. Hlavní událostí toho dne však byl los 2. předkola Ligy mistrů, jenž Plzni přisoudil řecký Olympiakos Pireus.

Jak jste byl s výsledkem losu spokojený?

Byli jsme na tuto variantu připravení. Je to řecký vicemistr, který v evropských pohárech hrává pravidelně. Silný protivník hned na úvod sezony. Bereme to jako realitu. Chceme odehrát zajímavý dvojzápas a pokusit se postoupit.

Může být výhodou, že začínáte ligovou soutěž více než o měsíc dřív než Olympiakos?

Někdy to je výhodou, jindy zas ne. Uvidíme, co to střetnutí přinese, analyzovat to můžeme až pak. Na přípravu máme oba času stejně.

Do dvojutkání už jdete jako asistent trenéra. Jak si na novou roli zvykáte?

Je to pro mě po patnácti nebo dvaceti letech úplně nová věc. Se situací se postupně sžívám a na každý trénink se těším. Mám na tým jiný pohled než dřív, libí se mi to.

Máte nějakou zkušenost s řeckým fotbalem?

Proti řeckému klubu jsem osobně nenastoupil, ale hráli jsme před šesti lety proti tamní reprezentaci. Bylo to přímo na stadionu Olympiakosu a tenkrát jsme tam se Slovenskem v kvalifikaci na světový šampionát podlehli Řecku 0:1.

Zpátky k přípravě. Co vám zápas proti Sokolovu ukázal?

Do těchto zápasů na začátku sezony jdou kluci z plné zátěže, možná jsou i trochu unavení. Spíš je to takové zpestření.

Po sedmiměsíčním zranění se vrací Michael Krmenčík. V jakém je stavu?

Myslím, že se zlepšuje trénink od tréninku. Je vidět, že se mu chce hrát, někdy dokonce až moc. Hodně s ním komunikujeme a jsme moc rádi, že má takovou chuť.

Jak zatím hodnotíte čtveřici letních posil, která sem v létě dorazila?

Po nějakých deseti dnech je na hodnocení ještě asi brzo. Všichni už ale stihli ukázat, kvůli čemu sem přišli. Budou muset nasát atmosféru klubu a věřím, že co nejdříve se seznámí se stylem naší hry. Hodnotit je budeme až po určité době.