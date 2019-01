Bakoš bojuje o místo v Plzni: Jako bych si pospal a probudil se

„Už se dá říci, že Plzeň je mým domovem, těšil jsem se zpátky,“ vyznal se pětatřicetiletý rodák z Nové Baně po přípravném zápase s Ústím nad Orlicí (6:0). Bakoš v české nejvyšší soutěži za Plzeň a Liberec nastřílel 67 branek.

Konkurence v plzeňském útoku se zdá být tentokrát ještě vyšší než v předchozích letech. Co na to jako ostřílený mazák říkáte?

V klubu, který chce bojovat o přední pozice v domácí soutěži i v Evropské lize, je to logické. Plzeň je natolik silné mužstvo, že potřebuje mít konkurenci na všech postech, tedy i v útoku.

Pro vás to ale není zrovna jednoduché. Na podzim chytil dobrou formu Chorý, přišel ještě Beauguel, vedle zraněného Krmenčíka je tady ještě Řezníček nebo mladík Kepl. A bojujete o jedno, maximálně dvě místa v sestavě… Složitá situace, ne?

Já neřeším, o kolik míst mezi sebou bojujeme. Vrátil jsem se z hostování a budu pracovat na tom, aby byl náš klub úspěšný a naplnil své cíle. Nic jiného mě nezajímá. Jestli budu první, druhý, třetí nebo čtvrtý útočník, to vůbec neřeším.

Může být vaší výhodou, že už jste podobný boj o místo v sestavě Plzně několikrát zažil a máte s tím zkušenosti?

Ale to zažili i moji konkurenti, a proto jsou tady. I oni se chtějí poprat o místo v sestavě, podílet se na tom, aby byla Plzeň úspěšná.

Jaké to pro vás osobně bylo, vracet se do známého prostředí?

Těšil jsem se na ten návrat, Plzeň je můj domov. Teď jsem si dal půlroku oddych a přišel jsem v plné síle s touhou dostat se na hřiště a pomoci klubu. Myslím si, že i ten půlrok v Trnavě byl pro mě i pro klub úspěšný. Doufám, že ani plzeňští fanoušci na mě nezapomněli a já se jim ještě ukážu.

Změnilo se v Plzni něco za těch pár měsíců, nebo jste našel vše při starém?

Řekl bych to asi takhle: Je to, jako bych si půl roku pospal a pak se zase probudil do toho samého prostředí.

A Viktorii teď můžete pomoci i zkušeností s chorvatským Dinamem Záhřeb, s nímž se právě Trnava střetla v základní skupině Evropské ligy, že? Doma jste prohráli 1:2, v Záhřebu 1:3.

Jenže já jsem proti nim ani jeden z těch zápasů nehrál, byl jsem zraněný. Vypozoroval jsem ale, že to určitě nebude jednoduchý soupeř. Viktorka je však natolik silný mančaft, že má šanci poprat se o dobrý výsledek a postup.