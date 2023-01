Trenéři chtějí hrát moderní fotbal, těší Čermáka po příchodu do Budějovic

V jednom z rozhovorů jste říkal, že Dynamo má na to hrát poháry. Ale v současnosti jsou Budějovice až třinácté...

Vždycky jsem byl takový, že jsem měl v sobě ty nejvyšší cíle. A jak se už ukázalo v Příbrami, když si všechno sedne, tým se sžije, tak pak mohou vznikat hezké příběhy (Příbram je po podzimu na prvním místě druholigové tabulky – pozn. red.).

Zatím jste s českobudějovickým týmem teď v lednu absolvoval jen pár tréninků. Co všechno jste už stačil vypozorovat?

Můžu říci, že je tu obrovská kvalita kádru a ve vyrovnané první lize stačí málo. Stačí se chytit jedním dvěma povedenými zápasy a můžeme jít opravdu nahoru. Za mě je Dynamo tým, který by měl pomýšlet na vyšší příčky. A proč nebojovat o poháry?

Jak se tedy ladil váš příchod do Českých Budějovic?

Když skončila druholigová sezona v Příbrami, už jsme věděli, že trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl končí. Loučili se s námi a odešli právě do Budějovic. Pak mě hned kontaktovali, jestli nemám zájem jít za nimi. Neváhal jsem a hned řekl, že určitě ano. Pak se jen sešli pánové Koubek a Starka (majitelé obou klubů). Dá se říci, že vše šlo rychle a snad i hladce. V Českých Budějovicích jsem se začal rozkoukávat krátce už před zimní pauzou, přes kterou se pak jen dotahovaly detaily.

Předpokládám, že pro hráče je to jenom výhoda, když v novém působišti zná dobře trenéry z předchozího angažmá.

Jasně. Známe se, oni vědí, co ode mě mohou očekávat. Přece jenom jsme spolu byli rok v jednom týmu, kde si myslím, že se udělal nějaký pěkný kus práce. Pro mě je to výhoda i v tom, že znám jejich tréninky a vím, jakou hrou se chtějí prezentovat v zápasech. Také kondiční kouč se přesunul z Příbrami do Budějovic. Pro tento tým je to obrovská výhoda, protože to jsou trenéři, kteří chtějí hrát moderní fotbal, rychlý s presováním. Už se těším.

Jaké máte vy cíle pro nadcházející jarní část první ligy?

Určitě se dobře adaptovat, zapadnout do mužstva a také se sžít s první ligou. Každý hráč chce svými výkony dostat mančaft na co nejvyšší příčky v tabulce, protože dobrý týmový výsledek pak dělá i dobré jednotlivce. Chci se v Budějovicích pořádně prosadit.