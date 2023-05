50 tisíc za návštěvu u sudích. Pokutu platí Grygera i domácí Teplice

Nejvyšší možnou pokutu padesát tisíc korun zaplatí manažer zlínských fotbalistů Zdeněk Grygera za to, že po utkání v Teplicích vešel do kabiny sudích, kde neměl co dělat. O padesát tisíc korun přijdou i Teplice, protože jako pořadatelský klub neměly Grygerovi návštěvu u rozhodčích umožnit.