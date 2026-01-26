Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Chance Liga 2025/2026

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy, Baník totiž krátce před jarním startem ligy na několik týdnů ztratil Vlasije Sinjavského, který po povedeném podzimu dorazil z Bohemians.

Mamidu Kante po přestupu do Slavie. | foto: SK Slavia Praha

Na podzim hrál druhou ligu za Artis Brno, v prosinci přestoupil do Slavie a těšil se: „Slavii jsem si vybral proto, že je to velký český tým. Sedí mi její styl hry, líbí se mi. Věřím, že do něj ideálně zapadnu.“

Zatím Kante nezapadne, na premiéru v červenobílém dresu si bude muset počkat nejméně půl roku.

V druhé lize odehrál třináct zápasů z patnácti možných a v tom posledním proti béčku Slavie zapsal asistenci. Další dva starty přidal v poháru, dobře se ukázal proti Spartě (1:2) a v prosinci zamířil k jejímu rivalovi. Trenéry zaujal rychlostí, driblinkem i tím, že obsáhne velký prostor na levé straně hřiště.

Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

V poslední době mezi Slavií a Baníkem panuje čilý ruch. Loni v létě do Prahy přestoupil slovenský útočník Erik Prekop, za něj Slavia poslala Kričfalušiho, Planku a Šancla.

Už dřív šel do Baníku ze Slavie brazilský ofenzivní hráč Ewerton, který tam dělal i kapitána. Předtím srbský křídelník Plavšič.

Opačným směrem putovali útočníci Tijani či Sor.

Zvláštním případem je ostravský odchovanec Frydrych. Ve Slavii byl pět let (2015 až 2020), získal tři tituly, dva triumfy v poháru a stal se oblíbencem fanoušků. Po dvou letech ve Wisle Krakov se do Baníku vrátil

Kante je dalším do party, změnu si vynutily mimořádné okolnosti.

Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

Sinjavskij totiž minulý týden během soustředění v Turecku po třiceti minutách odstoupil z přípravného utkání proti Widzewu Lodž, stěžoval si na bolest v rameni. Po vyšetření se ukázalo, že zranění bude vážnějšího charakteru.

Pro Baník, který na jaře bude bojovat o záchranu, měl být velkou posilou společně s brankářem Jedličkou i útočníky Jurečkou a Gningem.

Kante nemusí být jediným slávistou, který bude v české nejvyšší soutěži debutovat v jiném dresu. Devatenáctiletý gambijský středopolař Gibril Sosseh, který přišel před necelými dvěma týdny za víc než 70 milionů korun ze švédského Kalmaru, se začal připravovat s Bohemians. Měl by hostovat do konce sezony.

To kamerunský křídelník Simon Michez se vrátil z nepříliš vydařeného hostování v Olomouci, ale ve Slavii nejspíš nezůstane. „Jedná o své budoucnosti s nejmenovaným zahraničním klubem,“ oznámila Slavia.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Můžu nabídnout ještě víc, říká Čvančara. V Celtiku se uvedl parádní akcí a asistencí

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Ještě na vlastní polovině vybojoval míč, přihrál spoluhráči, který mu ho vrátil do běhu. Padesátimetrový sprint k bráně soupeře zakončil přihrávkou, po které Yang skóroval. Povedenou asistencí český...

26. ledna 2026  12:15

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

United otočili šlágr s Arsenalem. Aston Villa zdolala Newcastle, slaví i Chelsea

Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United se raduje z vítězného gólu v utkání...

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili ve šlágru 23. kola anglické ligy na půdě vedoucího Arsenalu 3:2, náskok londýnského celku v čele tabulky se tak snížil na čtyři body. Aston Villa triumfovala...

25. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  19:59

Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle

Amine Adli z Bournemouthu slaví vítězný gól na 3:2 v 95. minutě utkání proti...

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli závěr zápasu 23. kola Premier League, když na hřišti Bournemouthu padli 2:3 gólem v nastaveném čase. West Ham s Tomášem Součkem triumfoval nad Sunderlandem 3:1, další...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  20:57

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

24. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Bačkovský a Hanousek do Dukly, Karafiát v Boleslavi

Sledujeme online
Liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský sbírá míč před Abdallahem Gningem z Teplic.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  23. 1. 21:08

Případ Alisha. Hop, nebo flop? Hvězda Instagramu přestoupila do Leicesteru

Alisha Lehmannová přestoupila do Leicesteru.

Na krku má tetování BE BRAVE čili Buď odvážná. A odvážně se zachoval i anglický Leicester, který ji přivedl. Alisha Lehmannová byla totiž v posledních letech lepší influencerkou než fotbalistkou. Ale...

23. ledna 2026

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Nic příjemného. Přitom dlouho nikdo nevěděl, co skutečně Veljko Birmančevič, křídelník fotbalové Sparty, poslední měsíce prožívá. „Půl roku jsem hrál s chronickými bolestmi. Teď musel přijít další...

23. ledna 2026

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Těžko říct, zda se za pár let světový fotbal dočká opravdové revoluce. Vždyť ofsajdové pravidlo se v minulosti výrazně měnilo jen dvakrát. Nicméně realizace ambiciózního návrhu Arséna Wengera,...

23. ledna 2026  14:59

Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.

Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty...

23. ledna 2026

