Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Na podzim hrál druhou ligu za Artis Brno, v prosinci přestoupil do Slavie a těšil se: „Slavii jsem si vybral proto, že je to velký český tým. Sedí mi její styl hry, líbí se mi. Věřím, že do něj ideálně zapadnu.“
Zatím Kante nezapadne, na premiéru v červenobílém dresu si bude muset počkat nejméně půl roku.
V druhé lize odehrál třináct zápasů z patnácti možných a v tom posledním proti béčku Slavie zapsal asistenci. Další dva starty přidal v poháru, dobře se ukázal proti Spartě (1:2) a v prosinci zamířil k jejímu rivalovi. Trenéry zaujal rychlostí, driblinkem i tím, že obsáhne velký prostor na levé straně hřiště.
V poslední době mezi Slavií a Baníkem panuje čilý ruch. Loni v létě do Prahy přestoupil slovenský útočník Erik Prekop, za něj Slavia poslala Kričfalušiho, Planku a Šancla.
Už dřív šel do Baníku ze Slavie brazilský ofenzivní hráč Ewerton, který tam dělal i kapitána. Předtím srbský křídelník Plavšič.
Opačným směrem putovali útočníci Tijani či Sor.
Zvláštním případem je ostravský odchovanec Frydrych. Ve Slavii byl pět let (2015 až 2020), získal tři tituly, dva triumfy v poháru a stal se oblíbencem fanoušků. Po dvou letech ve Wisle Krakov se do Baníku vrátil
Kante je dalším do party, změnu si vynutily mimořádné okolnosti.
Sinjavskij totiž minulý týden během soustředění v Turecku po třiceti minutách odstoupil z přípravného utkání proti Widzewu Lodž, stěžoval si na bolest v rameni. Po vyšetření se ukázalo, že zranění bude vážnějšího charakteru.
Pro Baník, který na jaře bude bojovat o záchranu, měl být velkou posilou společně s brankářem Jedličkou i útočníky Jurečkou a Gningem.
Kante nemusí být jediným slávistou, který bude v české nejvyšší soutěži debutovat v jiném dresu. Devatenáctiletý gambijský středopolař Gibril Sosseh, který přišel před necelými dvěma týdny za víc než 70 milionů korun ze švédského Kalmaru, se začal připravovat s Bohemians. Měl by hostovat do konce sezony.
To kamerunský křídelník Simon Michez se vrátil z nepříliš vydařeného hostování v Olomouci, ale ve Slavii nejspíš nezůstane. „Jedná o své budoucnosti s nejmenovaným zahraničním klubem,“ oznámila Slavia.