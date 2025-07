Diouf? Nabídka na 20 milionů eur nepřišla, možná ve Slavii zůstane, říká Tvrdík

Diouf byl v uplynulé sezoně oporou Slavie, pomohl jí k titulu a předvedl se i v senegalské reprezentaci.

Nedávno zaujal například při vítězství 3:1 proti Anglii, je mu teprve dvacet let, takže není překvapivé, že se o něj zajímají kluby z nejbohatší ligy planety.

Je jisté, že odejde?

O tom nejsem vůbec přesvědčený, i když zájem o něj je velký. Nejdál se dostal klub, o kterém se spekuluje, ale dohodnuti nejsme.

Neshodnete se na přestupové částce?

Známe jeho hodnotu. Diouf je asi nejlepší hráč, který tu za posledních deset let byl, minimálně s potenciálem do budoucna. Fotbalista s typologií, kterou případný kupující bude za pár let prodávat za několikanásobek. Jsme si vědomi toho, jakou má kvalitu a jsme rozhodnutí, že za nižší částku, než jsme si řekli, ho neprodáme. Máme jasnou představu. Pokud ji zájemce nesplní, bude hrát Malick na podzim českou ligu a Ligu mistrů za Slavii.

Jaká je vaše představa? Údajně jste odmítli přes 20 milionů eur, tedy půl miliardy korun.

Vzniklo tu nedorozumění. Psalo se o nabídce, kterou jsme měli odmítnout, ale ta informace je nepravdivá. Na stole byly dvě nabídky, ale v základní transferové ceně ani jedna nepřekročila 20 milionů eur. Přitom my dlouhodobě říkáme, že cena za Dioufa se bude pohybovat právě přes 20 milionů. A takovou nabídkou zatím nedisponujeme.

Není tedy vůbec vyloučené, že Diouf bude hrát za Slavii na podzim Ligu mistrů, v níž se může ještě zhodnotit?

Myslím, že by to pro něj byla mimořádná příležitost a jeho hodnota by mohla ještě stoupnout. Otevřené jsou všechny varianty. Buď dostaneme nabídku, která se nedá odmítnout, anebo budeme s Malickem diskutovat o jeho pokračování u nás.

V přípravě se vážně zranil Dominik Javorček, jeden z možných zástupců Dioufa. Hledáte za něj náhradu?

Alternativa za levonohého obránce se na trhu téměř nedá najít, což ještě zvedá hodnotu hráče. Některé jsme sledovali a nakonec sáhli po Javorčekovi. Nejlépe odpovídal naší představě do budoucna. Je smutné, co se mu stalo. Trenéři si pochvalovali jeho přípravu, atletičnost, správnou povahu, je to rváč... Měl všechno, co trenéři od hráčů chtějí. Bohužel se zranil, takže teď opět sledujeme fotbalisty, kteří jsou k dispozici.

Mohli jste dovolit odmítnout prodej řeckého záložníka Christose Zafeirise. Na co to ukazuje?

Lze to díky novému majiteli Pavlu Tykačovi a ziskovému hospodaření. Víte, po deseti letech ve Slavii vidím mimořádnou situaci, že hráči mají nabídku z prestižních zahraničních klubů, ale dobrovolně přijdou s tím, že chtějí zůstat u nás. Ogbu, Zafeiris... To jsem nezažil.

Většinou licitování o přestupech vypadalo jak?

Řešili jsme podmínky, za kterých hráč neodejde, anebo kdy odejde. To nejčastěji. Logicky chtěli přestoupit. Takže pro mě je tohle nádherná doba. Ukazuje to nejen příležitost zahrát si Ligu mistrů, ale i kolektiv, v kabině je skvělá parta. Máme tu hvězdy, o které je zájem z Premier League, ale hráči mají největší radost z týmového úspěchu.

Jak vůbec vidíte současnou sílu Slavie?

Je to nejsilnější Slavia posledních deseti let. Má všechny podmínky k tomu, aby titul obhájila. A musíme mít větší ambici uspět v Evropě. Můj sen je postup ze základní skupiny Ligy mistrů, byť k velkoklubům mám pokoru. Posily skvěle zapadly. Michal Sadílek vypadá, jako kdyby hrál poslední roky ve Slavii každý zápas, vidí hru Slavie, diriguje spoluhráče, je to hráč, kterého jsme si přáli. Stavíme opravdu silný tým a musíme mít větší ambice než v minulých letech. Rádi bychom plnili sny našemu majiteli i sami sobě.