Žlutá v Jablonci? Úplně směšná. Je mi zle, čílí se liberecký Malinský

Hlavně ta žlutá Malinskému ležela hodně v žaludku, podle něj byla naprosto neoprávněná. „Na Spartě jsem dostal žlutou kartu dle mého úplně nesmyslnou a teď v Jablonci jsem dostal kartu úplně směšnou. Je mi z toho zle,“ rozčílil se na tiskovce po remíze v Podještědském derby 1:1.

Co ho tak vytočilo? Rozhodčí Pechanec mu v 67. minutě odpískal ruku při útočné akci. Byla to chyba, míč se Malinskému odrazil od břicha. Hráč zvedl ruce, sudímu nijak nespílal, přesto okamžitě viděl žlutou.

„Jestli mě míč trefí do břicha a já řeknu ne, že to bylo do břicha, a rozhodčí mi za to dá žlutou kartu, tak to vůbec nechápu. Dělají si tam, co chtějí,“ řekl Malinský. „A podívejte se na zákrok na našeho Balutu, má naražený kotník, teče mu z něj krev, a rozhodčí to pustí. Tak já nevím, kde to jsme... Tohle mě štve.“

V dalším zápase Malinský kvůli dvěma žlutým kartám musí nechtěně stát stejně jako další liberecká opora záložník Alexandru Baluta. „Je to nepříjemné, nemáme široký kádr. My dva si aspoň odpočineme na finále poháru, ale karet jsme dostali mnohem víc a z poloviny nemusely být...“

Malinskému nevonělo ani dlouhé osmiminutové nastavení v závěru vyhroceného derby, v němž Liberec na hřišti rivala horkotěžko uhájil alespoň bod. „Já to nechápu. Hráli jsme v Příbrami, tam se dvacet minut nehrálo, a rozhodčí nastaví tři minuty. Tady se nastavovalo osm minut, vážně nechápu ten metr. Nevím, jestli diváka takový fotbal vůbec bavil,“ kroutil hlavou Malinský.

Sudí Pechanec během zápasu rozdal celkem 15 žlutých karet hráčům i trenérům: jabloneckému kouči Radovi, libereckému Hoftychovi i asistentovi Medynskému (a navíc červenou kouči brankářů Čechovi).

Vlastimil Hrubý v brance Jablonce vychytal šanci Tomáše Malinského z Liberce.

„S asistenty Medynským a Čechem občas hrajeme prší. Myslím, že pan Pechanec se k nám asi přidá a může být čtvrtý do party, protože v Jablonci roztočil karetní šou, která se jen tak nevidí,“ řekl Pavel Hoftych, který kvůli žlutým příští kolo nesmí na lavičku Slovanu.

„Že dal pan Pechanec žlutou kartu mně, čert to vem, i když nevím za co. Ale že dal kartu našim hráčům, kteří byli v ohrožení před zápasem s Baníkem, to mi teda vadí.“