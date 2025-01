Mami, lhal jsem. Promiň! Diouf o dětství, cenovce i odchodu: Můj čas se blíží

Krouží kolem něj i slavný Liverpool, ale Slavia nesleví pod dvacet milionů eur.

„Můj čas k odchodu se blíží. Vím to, ale neplánuju. Bůh mi ukáže cestu,“ pravil před pokračováním Evropské ligy v Soluni.

Letos poprvé v ostrém zápase znovu oblékne dvanáctku a na zápěstí si vezme potítko v senegalských barvách.

Můžete být ještě lepší než na podzim?

Jasně. Jen musím být stejně vášnivý, poctivý a taky trpělivý. Dělat všechno naplno a perfektně. Potřebuju zkušenosti, abych dokázal hrát bez výkyvů. Při tréninku i při zápasech. Mám takový vlastní program, že do dvou let chci být kompletní fotbalista. Ale teď je pro mě zásadní, abych byl co nejužitečnější pro Slavii.