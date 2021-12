První zimní posila Slavie? Talovierov odejde na sto procent, říká kouč Budějovic

Slavia přestup nepotvrdila, ale podle kuloárních informací se právě v souvislosti s ukrajinským talentem mluví právě o ní.

„Myslím, že odchod Makse je na sto procent. Tam si myslím, že ten zájem je veliký. Objevilo se to i v novinách,“ řekl Horejš na tiskové konferenci po bezbrankové remíze v duelu 19. kola první ligy v Liberci.

Talovierov vyrostl v akademii Šachtaru Doněck, v dorostu prošel kluby Arsenal Kyjev a Olimpik Doněck. Jako osmnáctiletý přišel do Českých Budějovic, půl roku hrál za juniorku Sparty, ale Letenští jej poslali zpět do Českých Budějovic. Zde v závěru jara 2020 naskočil do ligového týmu a rychle se stabilním hráčem obranné řady.

Pokud se jeho odchod do Slavie potvrdí, bude tam dalším hráčem, který prošel Spartou. Její minulost mají také Hovorka, Stanciu, Plavšič, Kuchta, Kúdela a Schranz.

Vedle Talovierova Budějovice mohou přijít také o útočníka Basseye. Třiadvacetiletý nigerijský fotbalista dal na podzim v lize devět brane

„Co se týče Fortuna, tak uvidíme. Jestli přijde výhodná nabídka pro klub, tak ho asi nikdo držet nebude. Prožil fantastickou sezonu. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby ještě zůstal,“ poznamenal Horejš. Uvidíme, jaká přijde nabídka,“ uvedl Horejš.