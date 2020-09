Porazit klokany je nutnost, velí budějovický obránce Talovierov

Byl to jeho premiérový start v české nejvyšší soutěži. Tehdy Jihočeši v závěru marně stahovali náskok klokanů a padli 2:3. V pátek by takový výsledek vskutku nebrali. Dynamo prahne po první letošní výhře. Zápas začne na Střeleckém ostrově v 18 hodin. „Potřebujeme vyhrát. Nikdo nepřemýšlí o remíze, chceme prostě tři body,“ má jasno 20letý Talovierov.

Pražané ale nebudou vůbec snadným soupeřem. „Bohemka má výborný tým. Jsou tam zkušení i důrazní hráči. Hrají nepříjemným stylem a jsou nebezpeční v útoku. Zápasy s nimi bolí. Bude to těžké utkání, ale to je každé v české lize,“ uvědomuje si.

Na to, se kterým týmem odehrál svoji ligovou premiéru, Talovierov nezapomíná. „Pamatuji si na to, není to tak dávno. Ale jinak to pro mě není významný soupeř,“ uvádí.

Jihočeši získali díky poslední remíze 0:0 v Opavě druhý letošní bod. Zároveň šlo o první utkání Talovierova v této sezoně. „Dozadu jsme odehráli velmi dobrý zápas. Ale není to jenom o stoperech a brankáři. Jako tým jsme bránili výborně. Bohužel jsme neskórovali. A gól, který jsme dali, tak pro ofsajd neplatil,“ zmiňuje neuznanou branku Ubonga Ekpaie, na kterou hlavou přihrával právě urostlý stoper.

V závěru minulé sezony ukrajinský zadák pravidelně nastupoval. Zkraje nového ročníku ale dostávali šanci Lukáš Havel s Martinem Králikem. „Nebyl jsem zklamaný. S trenérem jsme často mluvili. Opakoval mi, že mám pracovat a šanci dostanu. Čekal jsem, a když jsem věděl, že v Opavě nastoupím, tak jsem se moc těšil,“ popisuje.

Se slovenským stoperem Králikem naskočil Talovierov v soutěžním zápase poprvé, jejich souhra ale nevázla. „S Martinem se mi hrálo dobře. Už jsme spolu často trénovali a rozumíme si. To samé ale platí i s Lukášem Havlem,“ potvrzuje.

Na stadion může dva tisíce lidí

Po čistém kontě by se defenziva Dynama příliš měnit neměla. Daleko více otazníků se vznáší nad složením ofenzivy. Důležitá absence Pavla Šulce trvá dál. Ale další útočná síla Mick van Buren od pondělí trénuje s týmem a mohla by poprvé nastoupit v černobílém dresu.

Pokud by tomu tak bylo, tak nejspíš z pozice křídla. Na hrotu se totiž daří Lukáši Matějkovi. Při tvorbě záložní řady mají trenéři hned několik možností. „Zranění nás poslední dobou trápí. V plné síle určitě nebudeme. Uvidíme, koho nakonec budeme moci využít,“ přemítá budějovický trenér David Horejš.

Kromě zmiňované dvojice je znovu mimo hru útočník David Ledecký. Záda trápí Lukáše Havla.

Před pátým kolem je Dynamo na 16. místě se dvěma body, když vstřelilo jen dvě branky a hned deset jich dostalo. V obou statistikách jsou černobílí nejhorší v první lize. „Vytváříme si málo šancí. Ve vápně musí být víc hráčů a musíme jít za gólem. Někdy nám chybí i kus štěstí. Ale chce tomu jít víc naproti,“ nabádá Talovierov.

Ve dvou dosavadních domácích zápasech se Slavií a s Libercem budějovičtí fotbalisté neskórovali. Pokud se jim to dnes povede, zakřičí si s nimi radostí maximálně dva tisíce fanoušků. „Hrát bez diváků je hrozné. I když bude na stadionu dva tisíce lidí, tak to bude znát. Doufáme, že přijdou a budou nás podporovat,“ věří stoper.

Na páteční utkání už se vstupenky neprodávají. „Dokážeme garantovat vstup na zápas všem držitelům permanentních karet a také těm, kteří si stihli od minulého týdne koupit vstupenky v online prodeji. Právě tyto skupiny fanoušků nám v tuto chvíli naplňují kapacitu dvou tisíc diváků,“ upřesňuje PR manažer Dynama Aleš Strouha s tím, že uzavřený zůstane i sektor hostujících fanoušků.