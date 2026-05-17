Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Autor: ,
  9:41
Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací rozhodli v neprospěch Pražanů, trenér Pavel Šustr si také přisadil a označil výkon hlavního arbitra za katastrofální.
Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly | foto: CTK / Rihova MichaelaProfimedia.cz

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly
Momentka z ligového utkání Teplice - Dukla
Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.
Momentka z utkání Teplice - Dukla
6 fotografií

Turek si klade otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Šéf klubu zároveň v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání za týden proti Ostravě.

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Dukla se mohla v případě vítězství v Teplicích vyhnout přímému sestupu a zajistit si účast v baráži, do druhé ligy by spadl Baník Ostrava. Sudí Berka od úvodu většinu sporných důležitých situací posuzoval proti Pražanům.

„Do fotbalu jsem vstupoval s vírou, že český fotbal už není prostředí, kde se o osudu klubů rozhoduje i jinak než sportovním výkonem. Věřil jsem, že zápasy rozhodují hráči, trenéři, výkon, odvaha a kvalita. Po našem dnešním utkání v Teplicích se tato víra otřásla,“ uvedl Turek v prohlášení.

Už ve druhé minutě teplický brankář Matouš Trmal po dalekém výběhu z pokutového území ostře „trefil“ protihráče a dostal žlutou kartu. Hosté se zlobili, že jim Berka neposkytl výhodu a šanci zakončit do odkryté sítě. V 25. minutě sudí neuznal gól Dantayeho Gilberta kvůli údajnému zpracování rukou, podle Šustra byly opakované záběry neprůkazné. Hosté v druhé půli dostali dvě červené karty, krátce po prvním vyloučení ještě za bezbrankového stavu se marně dožadovali penalty.

„To, co jsme dnes v Teplicích všichni viděli, považuji za nepřijatelné. Nejen jako majitel Dukly a předseda představenstva. Ale i jako člověk, který odmítá mlčet ve chvíli, kdy může být poškozen celý klub, práce hráčů, realizačního týmu, zaměstnanců a především důvěra fanoušků a partnerů napříč kluby v regulérnost soutěže,“ prohlásil Turek, který se stal majoritním vlastníkem klubu vloni na jaře.

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

„V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily,“ řekl s připomínkou aktuální korupční aféry, v níž v roli podezřelého figuruje z prvoligových celků Karviná.

Dukla v posledním kole nadstavby za týden bude hostit Baník v souboji o to, kdo se vyhne poslední příčce a přímému sestupu do druhé ligy. Pražanům vzhledem k lepšímu postavení v tabulce po základní části stačí remíza.

Momentka z ligového utkání Teplice - Dukla

„Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem. Bez zákulisních tlaků. Bez podezřelých rozhodnutí. Bez vnějších vlivů, které mohou jakkoliv ovlivnit výsledek zápasu. A předem tak apeluji na komisi rozhodčích, vedení soutěže, FAČR, LFA i všechny příslušné orgány: zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. Všichni ponesou odpovědnost za to, co se bude dít,“ uvedl Turek.

„V sobotu chceme hrát fotbal. Ale všem říkám naprosto jasně: budeme sledovat každý detail. A pokud budeme mít pocit, že se opakuje to, co jsme zažili v Teplicích, nenecháme to být. A jestli má mít Dukla příští sobotu pocit, že stojí proti všem, tak ať proti všem stojí. Ale nebude stát sama. Bude stát se svými hráči, trenéry, zaměstnanci, fanoušky a všemi lidmi, kteří věří, že fotbal má být férový,“ uvedl Turek.

K prohlášení raději sáhl už nyní před duelem. „Říkám to veřejně teď, před rozhodujícím zápasem s Baníkem Ostrava. Ne až po něm ve chvíli, kdy se případná pochybení budou zametat pod koberec a označovat za emoce poraženého nebo fňukání. Tenhle alibismus odmítám,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

OBRAZEM: Bujaré oslavy, na tribuně i Pešír. Jak vypadalo ženské derby o titul?

Mistryně české ligy. Sparťanské fotbalistky oslavují zisk 34. titulu v nejvyšší...

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

17. května 2026

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Teplice - Dukla 2:0, dvě vyloučení a prohra, hosté možnost odvrátit sestup nevyužili

Tepličtí fotbalisté oslavují gól Jana Fortelného.

Fotbalisté pražské Dukly pohrdli první možností, jak odvrátit přímý sestup do druhé ligy. Ve čtvrtém kole nadstavby podlehli v Teplicích 0:2 a jejich rival Baník Ostrava se na něj bodově dotáhl....

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Fanoušci vběhli na hřiště, Hearts smutní a titul slaví Celtic. Trofej získal i Čvančara

Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu.

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik...

16. května 2026  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.