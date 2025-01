Sparťanská posila Kofod: Krok zpátky? Vůbec ne. Vindahla chci dostat z ulity

„Cítím se úžasně. Jsem moc šťastný, že tu můžu být,“ rozplýval se, když dorazil za reportéry do zahrady přepychového hotelu Don Pepe Gran Meliá v Marbelle, kde se Sparta připravuje na jaro. „Už teď mám skvělý dojem ze všech v klubu.“

Kdy jste poprvé slyšel, že vás Sparta chce?

Už je to delší doba, naštěstí jsme to mohli dotáhnout během tohoto přestupového okna. Jsem moc rád, že všechno dopadlo tak, jak mělo. Když se Sparta ozvala, bylo to jednoduché rozhodování.

Ale přestupujete z Itálie do Česka. Neděláte krok zpátky?

Rozhodně ne. Sparta je velký klub, nejúspěšnější v zemi, s úžasnými fanoušky. Pro mě to rozhodně není sešup, ale naopak příležitost se dál rozvíjet a pomoct týmu získat další tituly.

Jaký typ hráče vlastně jste?

No, jak vidíte, nejsem zrovna nejvyšší chlap na světě. Ale jsem technický typ, rád kombinuju, hraju rychle a snažím se připravit spoluhráčům co nejvíc šancí. Co se týče postu, záleží na situaci. Hrál jsem jako defenzivní záložník, ale taky na stranách. Dokážu zvládnout obě role. Defenzivní hráč, který drží míč a kontroluje tempo hry. Ale i ofenzivní záložník, který kombinuje a pohybuje se blíž brance soupeře.

Ve Spartě se potkáváte s bývalým spoluhráčem Peterem Vindahlem. Jste velcí kamarádi?

Rozhodně, Peter je velmi dobrý přítel. Strávili jsme spolu spoustu let v Dánsku. Skvělý člověk, vynikající brankář. Budeme si dobře rozumět na hřišti i mimo něj. Už jsem slyšel, že za poslední dva dny se usmál víckrát než za celý minulý rok. Navenek působí uzavřeně, ale doufám, že ho dokážu dostat z té jeho ulity. Věřte mi, že umí být i vtipný, jen se potřebuje trochu otevřít.

Už jste měl čas mluvit s ostatními hráči?

Trochu ano, ale poslední dny byly docela hektické. V pondělí jsem měl první trénink, kde jsem se s kluky o něco lépe seznámil. Věřím, že v dalších dnech to bude ještě lepší.

Pomůže vám, že Dánů je ve Spartě víc?

Určitě. Může mi to adaptaci hodně zpříjemnit. Když můžete mluvit s mnoha lidmi, včetně trenérů, o taktice a dalších věcech ve své řeči, je to vždycky velký bonus.

Naskočíte už ve středeční přípravě proti Bodö/Glimt?

Nedokážu říct. Jsem připravený, ale je to na trenérech. Možná budou opatrní, nechtějí nic podcenit. Ale jsem fit a ready, kdykoli mě budou potřebovat.