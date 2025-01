Z italské ligy do Sparty. Český mistr hlásí posilu, přišel záložník Kofod

Magnus Kofod Andersen je spíš defenzivním typem záložníka. Ve sparťanském rozestavení se hodí na jednu z pozic ve středu pole.

Není to žádný hromotluk, měří jen 170 centimetrů. Jeho konkurenty v novém angažmá jsou Kaan Kairinen, Lukáš Sadílek, Qazim Laci, Markus Solbakken a Patrik Vydra. Obvykle nastupují dva z těchto hráčů, někdy i tři.

O příchodu Kofoda Andersena informovala dánská a italská média už v týdnu. Server bold.dk psal o přestupové částce 600 tisíc eur (asi 15 milionů korun), podle kuloárních informací by však částka měla být nižší.

Na začátku týdne by měl dorazit za týmem na soustředění do Španělska. Vstup do nového angažmá usnadní Kofodovi Andersonovi krajané, kteří ve Spartě působí. Vedle trenéra Larse Friie to jsou stopeři Asger Sörensen, Mathias Ross a brankář Peter Vindahl.

Kofod je odchovancem Nordsjaellandu, v klubu z městečka Farum nedaleko Kodaně strávil takřka celou kariéru. Odešel až v létě 2022 do italských Benátek. První dvě sezony hrál druhou ligu, loni na jaře týmu pomohl k postupu do Série A.

V letošní sezoně za tým prvoligového nováčka nastoupil ke čtrnácti ligovým utkáním z devatenácti, z toho sedmkrát byl v základní sestavě. Hned v prvním kole dal gól Laziu.

Benátky dosud vyhrály jen třikrát, celkově získaly čtrnáct bodů a Andersen byl na hřišti ve všech zápasech, v nichž bodovaly.

Pro Spartu je to druhá posila, už dřív klub získal stopera Emmanuela Uchennu z Ostravy. Navíc z hostování předčasně stáhl Adama Ševínského z Liberce a Patrika Vydru z Mladé Boleslavi.