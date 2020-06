Ze dne na den byl bez práce. Teď přichází Jánošík do Českých Budějovic

Lukáš Jánošík strávil většinu kariéry v Žilině, kde s fotbalem začínal a prošel celou mládežnickou akademií. Pouze půl roku hostoval v Rimavské Sobotě a následně hrál rok za druholigový Liptovský Mikuláš. Po návratu do Žiliny se brzy propracoval do prvního týmu.

Kvůli pandemii koronaviru však slovenský klub skončil v likvidaci a prakticky celý kádr A týmu byl ze dne na den bez práce. „Řada z nás byla v klubu odmalička a byli jsme v šoku. Najednou nám všem přišly výpovědi a nikdo nevěděl, co se děje. Nerad bych se k tomu vracel, ale příjemné to nebylo. Majitel klubu se tak rozhodl a musíme pokračovat dál,“ popisuje posila.

Na přestupovém trhu se tak najednou objevil volný tým fotbalistů. Toho rychle využila třeba Viktoria Plzeň, která si vybrala obránce Filipa Kašu a záložníka Miroslava Káčera. Podobně se zachovalo i Dynamo, které sáhlo po 26letém Jánošíkovi. „Řešil jsem víc nabídek. Nakonec jsem se rozhodl jít do Budějovic. Důležité bylo, že mi zavolal trenér Horejš, který mi představil, jak funguje klub a co by ode mě očekával. Vidím to jako dobrý krok v mé kariéře,“ tvrdí.

Slovenský křídelník vybíral z více nabídek. „Ozvaly se mi i jiné dva české kluby, ale tam jsme se nedostali do žádné další fáze jednání. Zajímaly se i celky z Maďarska a Polska. Měl jsem konkrétní nabídku ze skotské první ligy z týmu St. Mirren. Ale Budějovice se mi líbily nejvíc. A je to ze Slovenska také poměrně blízko,“ vysvětluje.

Pro Jánošíka půjde o první zahraniční angažmá. „Česká liga je kvalitnější než slovenská, takže to vnímám jako posun v kariéře. Z Česka se mohu dostat i dál do ciziny. Věřím, že budu pravidelně hrát,“ přeje si rodák z městečka Hôrky.

Čerstvá posila se v kabině potká se dvěma krajany Karolem Mészárosem a Ivanem Schranzem. „Karola si pamatuju ještě z angažmá ve Slovanu Bratislava. Psal jsem si i s Ivanem, jenž mi pomáhal při příchodu. Byli jsme na kávě, povídal mi o klubu i o městě,“ vypráví.

Jánošík by měl být posilou pro českobudějovickou ofenzivu. Trenéři ho mohou využít na více postech. „Nejlépe se cítím na křídle. Je jedno, jestli vpravo nebo vlevo. Můžu hrát i pod hrotem či v útoku. Vyhovuje mi rychlá hra, což byl další z důvodů, proč jsem do Dynama šel. I pod trenérem Guľou jsem na to byl v Žilině zvyklý,“ potvrzuje.

Ve slovenské nejvyšší soutěži Lukáš Jánošík odehrál 66 utkání, ve kterých vstřelil 11 branek a na dalších 12 nahrál. Na jihu Čech v pondělí podepsal tříletý kontrakt. „Zatím vše poznávám. Ale mám jen příjemné pocity. Zabydluji se a těším se na angažmá v novém klubu,“ uvádí. Záložník prozatím přespává na hotelu. Brzy se za ním na jih Čech přestěhuje i jeho přítelkyně.

V soutěžním zápase si může Jánošík zahrát v černobílém dresu až od začátku sezony 2020/21. „Budu s týmem trénovat. Samozřejmě bych chtěl hned hrát i zápasy, ale to bohužel nejde. Poslední dva měsíce jsem se připravoval individuálně a těším se na společný trénink i nové spoluhráče. A mám čas na poznání nového prostředí,“ doplňuje.

Křídelník měl před zastavením soutěží výbornou formu, kdy po vydařené přípravě nastřílel ve čtyřech zápasech pět branek.