Plzeňský útočník Vydra si v Ostravě zavzpomínal na Baník a první gól

„Tady jsem začínal, poprvé jsem tady hrál doma proti Jablonci. Je to už přes čtrnáct let. Začínal jsem na lávce, ale pak jsem šel do hry a dal první ligový gól,“ připomněl.

A ne jeden... V 79. minutě vystřídal Zehera a stihl dát dvě branky. Baník i díky jemu v březnu 2010 porazil Jablonec 4:1.

„Je krásné zase si tady zahrát, jen je škoda, že to není na Bazalech,“ posteskl si Vydra.

Leč i tehdy, když do Baníku přišel, poprvé za něj doma nastoupil rovněž na vítkovickém stadionu. Na Bazalech ještě nebyl vyhřívaný trávník a šéfové tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu nařídili klubům, že zápasy 16. až 20. kola musejí odehrát na vyhřívaných hřištích.

Vydra stihl za Baník 14 zápasů a čtyři góly, než v létě 2010 přestoupil do Udine. Z toho bylo šest domácích duelů, přičemž jen čtyři na Bazalech.

Matěj Vydra

„Každopádně těch Bazalů je škoda, ale doufám, že se tam Baník jednou vrátí,“ podotkl s vědomím, že lzástupci klubu a města letos rozvířili možnost stavby nových Bazalů.

„Sice jsem byl v Ostravě jen půl roku, ale nikdy na to nezapomenu. Baník mě v uvozovkách pustil do velkého fotbalu a díky klubu i panu Koubkovi jsem tady zažil prvoligovou stáž, nebo jak to mám říct. A pak to šlo ráz na ráz.“

Udinese, Bruggy, Watford, West Bromwich Albion, Reading, Derby County, Burnley... Tam všude hrál poté, co rodákovi z Chotěboře dal šanci mezi elitou Miroslav Koubek, který v sezoně 2009 až 2010 Baník trénoval. A Ostravští do posledního kola bojovali o titul, načež skončili třetí.

Nyní jsou spolu v Plzni. Zavzpomínali si? „Před zápasem tady v tunelu mi pan Koubek říkal: Pamatuješ si svůj první prvoligový zápas? Dal jsi dva góly, tak pojď! No, škoda, šance byly. Rád bych se jednou vrátil na Bazaly, ale nevím, jestli vydržím,“ usmál se Vydra.

Prvoligovou premiéru s Baníkem ale zažil v Plzni, kde Baník v březnu 2010 remizoval 0:0.

Za Plzeň už proti Ostravským nastoupil čtyřikrát, přičemž dal jeden gól – letos v květnu při domácí remíze 1:1. Po sobotním utkání byl přesvědčený, že ho o další trefu připravil ofsajd. Kvůli němu sudí jednu branku hostům neuznali.

„Ptal jsem se, prý to bylo dvacet dva centimetrů. Bohužel je to už druhý gól smazaný tuhle sezonu,“ povzdechl si Vydra. „Pak jsem trefil břevno a ve druhé půlce po střele z voleje skvěle zasáhl gólman (Markovič). Jako kdybych byl v České republice prokletý. Zaplaťpánbůh že vezeme tři body.“

Ke všemu se Plzeňští čtvrtému Baníku vzdálili na šest bodů. „Baník ale má formu, doma předtím neprohráli, což jsme věděli. Mají sílu, ale nám plán vyšel a vyhráli jsme,“ dodal Matěj Vydra.