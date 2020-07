Třináctku už nechci, říká zlínský smolař Vraštil. Jeho návrat se blíží

Je to přesně jeden rok a jeden měsíc, kdy si v přípravném zápase na soustředění v Rakousku přetrhl křížové vazy v koleni a poškodil meniskus. Mezitím se vystřídali u týmu tři trenéři a Lukáš Vraštil pořád čeká na ostrou premiéru v drese fotbalistů Fastavu Zlín. Loňská posila z Brna se jí nedočká ani ve čtvrteční dohrávce proti Karviné, její návrat na ligové trávníky se však blíží.

„Nechtěl jsem se stresovat tím, že bych si dával termíny, kdy budu hrát. Nejdůležitější je, abych byl kvalitně připravený,“ říká šestadvacetiletý univerzál.

A to jste?

Je to dlouhá doba. Zásah do kolene byl značný, ještě to není ideální, a možná ani nikdy ideální nebude. Ale cítím se velmi dobře, spoustu a kvalitně jsem toho odtrénoval. Teď jsem ve fázi, že už začínám dělat skoro všechno téměř bez úlev. Když to dobře půjde, začátek příští sezony bych mohl stihnout.

Rekonvalescence se prodlužovala. Proč?

Objevila se trombóza, kvůli které jsem půl roku nemohl skoro nic dělat. Z plné zátěže jsem se propadl do úplné stagnace. Chodil jsem jen na krátké procházky, když jsem mohl.

Studujete obor kondiční trenér. Jednou jste řekl, že vás baví zjišťovat, jak funguje lidské tělo. Teď jste byl sám sobě studijním materiálem, že?

Přesně tak. Platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Vím, čím si zranění sportovci procházejí. Přetržené křížové vazy jsou častým zraněním. Pro mě jako budoucího kondičního trenéra ale bude důležitější připravit hráče, aby se takových zranění vyvarovali. Je to obrovský zásah do těla. Léčení je dlouhé a těžké na psychiku. Když tak dlouho nehrajete, návrat je složitější a brzdí vás v kariéře. Je to cenná zkušenost, kterou bych si odpustil.

Jste v nejlepších fotbalových letech, přišel jste o rok kariéry. To musí hodně štvát, ne?

Takhle jsem k tomu nepřistupoval. Řekl jsem si, že se mi to přihodilo z nějakého důvodu. Hned jsem říkal, že bych se chtěl vrátit v ještě lepším stavu. Vrchol kariéry se nedá naplánovat. Myslím, že mám ještě před sebou všechno.

Je to více než rok, co jste se vážně zranil. Vzpomenete si na ten okamžik někdy?

Snažil jsem se s tím pracovat v hlavě, abych ten moment vytěsnil, ale několikrát jsem si vzpomněl. Srazili jsme se s protihráčem koleny. Běhat jsem mohl, ale když jsem propnul nohu, tak jsem cítil, že není v ideálním stavu. Nicméně hrajete o sestavu v novém týmu, takže jsem nechtěl střídat. Myslel jsem si, že to není nic vážného. Potom jsem podklouzl na vlhkém terénu a už jsem věděl, že je zle.

Když jsme se bavili loni v červnu, říkal jste, že třináctka je vaše šťastné číslo. Vybral jste si ji i na dres. Nezavrhnete ji teď?

Zajímavé téma, dobrá otázka. (usmívá se) Když jsem se zranil, tak mi čtyři lidi během dvou dnů řekli, jestli bych neměl změnit číslo. I tohle pro mě bylo znamení, že to asi není náhoda. Požádal jsem si proto do příští sezony o jiné číslo.

Které jste si vybral?

Nechte se překvapit.

Jak jste prožíval zlínský boj o záchranu, který v jednu chvíli nevypadal dobře?

Věřil jsem, že to kluci zvládnou bez baráže. Kádr je tady kvalitní a šlo jen o to, nastavit hlavy a zmobilizovat síly. Pomohla změna trenéra a také pauza.

Mezitím se u týmu prostřídali tři trenéři. Jak jste to vnímal?

Všichni byli v pohodě a podporovali mě. Věděli, že se léčím víceméně podle sebe, byli jsme v pravidelném kontaktu.

Lukáš Vraštil ze Zlína (vlevo) během přípravného duelu se Zbrojovkou Brno

Jaké plány má s vámi trenér Páník?

Bavíme se skoro každý den, ale na tohle téma jsme rozhovor ještě nevedli. To přijde na řadu, až budu stoprocentně fit a budu s týmem trénovat třeba dva týdny, abych věděl, že jsem použitelný do zápasu.

Složení týmu se také dost proměnilo, viďte?

To je ve fotbale normální, ale kostra zůstala. Všechny kluky znám. Seznamovat se s nimi nemusím. Už chvilku s nimi trénuji.

Z Brna do Zlína jste přestoupil kvůli první lize, kam čerstvě postoupil i váš bývalý klub. Sledoval jste na dálku jeho boj?

Brnu jsem to přál, a když jsem odcházel, tipoval jsem, že postoupí z prvního místa. Kádr měli silný, hráči jsou šikovní. Za fantastickou druhou část sezony si to zasloužili. Mají kvalitní ofenzivu, v lize se neztratí.