S Hubníkem mě neměřte, prosí posila olomoucké defenzivy Vraštil

Nutno podotknout, že Vraštila nečeká nic jednoduchého. Po Hubníkově konci by právě on měl zaujmout jeho místo. 111 ligových startů a starty v mládežnické reprezentaci, pravda, nelze srovnávat s trojnásobným mistrem ligy a účastníkem Ligy mistrů. Kvalitu to však bezesporu naznačuje.

Očekávání asi mají fanoušci velká.

Já to takhle nevnímám. Nechci, aby mě lidé s někým porovnávali, a já se také nehodlám sám vystavovat tlaku. Roman Hubník je bez pochyby výjimečná fotbalová persona. Já se však budu soustředit pouze na sebe.

Čekáte, i vzhledem k jeho konci, velké časové vytížení?

Přestupy se teprve rozběhly. Stále může někdo odejít a někdo jiný přijít. (Podle informací MF DNES stoper Václav Jemelka jedná s Plzní – pozn. red.). Já se teď cítím nadšený a jsem připravený poprat se o místo.

O místo v týmu, který chtěl hrát první šestku.

A myslím si, že tyto ambice máme i nyní. Prát se o elitní skupinu a bojovat o poháry.

Zdravotně se už cítíte v pořádku? Měl jste přetržený křížový vaz v koleni a pak i trombózu.

Ano, jsem stoprocentně připravený. Věnoval jsem rekonvalescenci spoustu času a energie a jsem vděčný, že můžu dál hrát fotbal na nejvyšší úrovni.

Berete Sigmu jako vrchol vaší dosavadní kariéry?

Ano. Beru to tak, že je to nejvíc. Když jsem začínal v Mladé Boleslavi, sice jsme hráli vršek tabulky, ale moje pozice nebyla bůhvíjak pevná. Loni jsem měl ve Zlíně svoji nejlepší sezonu. Snad dokážu prodat zkušenosti a dokážu, že teď jsem asi v nejlepším fotbalovém věku.

Ve Zlíně vás po životní sezoně už nic nedrželo?

Vedli jsme spolu jednání, ale přišla nabídka z Olomouce a já ji chtěl využít. Posunout se dál. Zlín mi vyšel vstříc, férově jsme se domluvili.

Proč právě Sigma?

Je to tradiční klub. Z dlouhodobého hlediska hraje v první polovině tabulky. Je to fotbalový mančaft, který chce pod koučem Jílkem a Saňákem hrát atraktivně. Oba trenéry znám a těším se na spolupráci s nimi. To byl jeden ze zásadních faktorů.

Ke konci sezony se stratégové uchýlili k formaci se třemi stopery. Vyhovuje vám?

Víte co, mně je to asi víceméně jedno. Já se přizpůsobím. Ale mohla by to pro mě být výhoda, pozice na kraji ve třech stoperech je pro mě asi víc na míru. Ale nemám problém, ani když se hraje ve čtyřobráncovém systému. Důležité je, abychom měli ty správné návyky a abychom jako mančaft dokázali v sezoně reagovat na soupeře. Ideální by bylo, abychom uměli mezi formacemi přecházet.

Měl jste i jiné nabídky?

Nikoliv. Nabídka Sigmy totiž přišla relativně brzo. Můžu prozradit, že s agentem jsme nic jiného neřešili. Jsem rád, že to takhle dopadlo, a těším se na začátek!