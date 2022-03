Zlínský stoper Vraštil: Sto zápasů v lize je známka houževnatosti

„Věřím, že se ještě můžeme dotáhnout. Do konce základní části zbývá pět zápasů a kromě Slavie se utkáme s týmy kolem nás. Ve všech můžeme uspět,“ doufá stoper Lukáš Vraštil.

Nejbližší sobotní duel proti Pardubicím (od 18 hodin) je pro zlínské ambice stěžejní. Východočechům, kteří uvízli na předposlední pozici, může Fastav odskočit na rozdíl sedmi bodů.

„Je to pro nás extra důležitý zápas,“ potvrzuje Vraštil.

Jenže od postupu Pardubic do nejvyšší soutěže ho Zlín ani v jednom ze tří utkání neporazil, a dokonce jim nevstřelil gól. A loni doma schytal od tehdejšího nováčka potupný debakl 0:4, po němž fanoušci hráče dlouhou dobu grilovali u vchodu na stadion.

„Pamatuji se. Po všech stránkách jsme odehráli špatné utkání. Ale je to dlouhá doba a nechceme se k němu vracet,“ podotkl Vraštil.

Na Letné si v týdnu vyříkávali výsledkový i herní výbuch ve venkovním duelu s Hradcem Králové, který přišel bezprostředně po sympatickém domácím představení proti vedoucí Plzni. Přestože Zlín oba zápasy prohrál 1:2, rozdíl ve výkonu byl diametrální.

„Měli jsme výpadky koncentrace, nebyli jsme aktivní jako v předchozích zápasech. Doma to musíme napravit, ale k utkání musíme přistoupit úplně jinak,“ ví Vraštil.

Zlín pořád doplácí na absence klíčových hráčů, na to se ale Vraštil nevymlouvá.

„Každému týmy vypadávají hráči, jsou jiní kluci, kteří čekají na svoji šanci. Neřekl bych, že je to zásadní komplikace,“ míní Vraštil.

Ztráty ofenzivních opor (Čanturišvili, Tkáč, Fantiš, Hrubý) však na Letné nenahradili.

„Jsou to kreativní hráči, kteří umí dát hře myšlenku. Navíc Tkáč je gólový. Ale to nezměníme. Hrubý se vrátí po kartách a situace bude příznivější,“ věří Vraštil před sobotním mačem, který bude jeho 105. v lize.

Milník s číslem 100 zdolal bez povšimnutí a famfár v úvodním jarním kole.

„Přemýšlel jsem, co to pro mě znamená. Je to známka houževnatosti,“ připomněl Vraštil, že hned po příchodu do Zlína v létě 2019 si vážně poranil koleno a ztratil celou sezonu.

Po té letošní mu končí kontrakt. A nový zatím s klubem nepodepsal.