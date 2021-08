Vraštil se konečně trefil: Vyšlo to nádherně

Pro zlínského obránce to byla jediná vada na kráse sobotního vydařeného utkání proti Teplicím, které pomohl zdolat 3:0 svým premiérovým gólem ve Fastavu.

Ve Zlíně jste od léta 2019, konečně jste se dočkal.

Časově to bylo dlouhé, ale zápasově ne. Kvůli zranění jsem toho tolik neodehrál. Jsem šťastný, že to padlo, že jsem přispěl k výhře a získali jsme konečně kýžené tři body.

Po 13 kolech. Oddechl jste si hodně, že zlá série je minulostí?

Zaplať pánbůh za ty dary. Je to obrovská úleva, obrovské štěstí. Byla to hodně dlouhá doba. Po domácím zápase se Slavií jsme si v Ostravě zkazili trochu reputaci. Chtěli jsme to odčinit. Od začátku jsme si za výhrou šli. Prvním gólem jsme se zklidnili, oni naopak znervózněli. Museli hrát, a to byla voda na náš mlýn. Měli jsme otevřená okénka dopředu a vcelku jsme je využívali a dostávali se do šancí. Škoda že jsme jich neproměnili více. Ale tři vstřelené branky jsou super a nula vzadu třešnička na dortu.

Trefil jste se hlavou. Jak těžké bylo bokem k bráně míč usměrnit pod břevno?

Věděl jsem, že po standardce přijde druhý balon do vápna. Snažil jsem se nestát v ofsajdu a ve správný moment odskočit. Míč mě krásně našel. Měl jsem bránu trochu za sebou, nebyl jsem si jistý, v jaké se nacházím pozici. Chtěl jsem ho jenom štrejchnout na zadní tyč a vyšlo to úplně nádherně.

Na jaře jste se poprvé stal otcem. Manželka s dcerou vám fandily na tribuně. Vnímáte jejich přítomnost?

To je nádhera. Rodina je pro mě v současné chvíli nejvíce. Nechci říct, že by byl fotbal na druhé koleji, to vůbec ne. Ale už ho hraji s lehkým nadhledem. Nejdůležitější věci jsou jinde. Podpora od rodiny je obrovská. Nesmírně si toho vážím.