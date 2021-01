Zlínský fotbalista Vraštil: Skvělé zase hrát. Klesal jsem na mysli

Zlínský kádr zůstal stejný Neplánovaná podzimní koronavirová odstávka zredukovala zimní ligovou přestávku na pouhé dva týdny. „Nedá se to ani označit jako příprava. Nazval bych to ladění na sezonu. Přišli jsme po týdnu volna,“ připomněl zlínský obránce Lukáš Vraštil, že Fastav hrál ligu předvečer Štědrého dne a hráči mezi svátky individuálně odběhali tři jednotky. „Klasická příprava je něco jiného,“ přitakává kouč Zlína Bohumil Páník „Přestávka byla jen zastávkou v mezistanici, kde se mužstvo občerstvilo, a znovu nasedá do vlaku, který se řítí dál.“ Jeho tým rozjede „jaro“ už příští sobotu v Opavě. Klasický zimní dril letos odpadá. „Během prvního týdne toho bude trošku více, ale hlavní budou dvě utkání, aby se hráči dostali do zápasového rytmu,“ řekl Páník. Aktuální formu si Zlín otestuje ve dvou přípravných duelech proti druholigistům. Zítra se od 11 hodin na Vršavě střetne s Blanskem, v sobotní generálce na Letné od dvou hodin odpoledne s Líšní. „Nejdůležitější bude přichystat mužstvo po psychické stránce, protože poslední dvě utkání jsme hráli dobře, ale vydolovali jenom jeden bod,“ poznamenal Páník. Na rozdíl od sousedního Slovácka zůstává Zlín doma, přestože se mu nabízela osvědčená zimní destinace v Turecku. „Byl to přepych. Přeletem tam a zpátky ztratíte dva dny. Raději je věnujeme tréninku, nebo případnému volnu. Na letišti by navíc hrozilo riziko nákazy,“ zmínil Páník všudypřítomný covid-19. Do týmu by rád získal klasického halvbeka, aby mohl alternovat herní systémy. Zatím to ale není žhavé. Na pořadu dne nejsou ani odchody. Zlín čeká na jaře nálož 21 ligových utkání, už 27. ledna ho čeká domácí dohrávka proti Slavii.