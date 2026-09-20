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Chance Liga 2026/2027

Vorlický poprvé v základu: Začíná mi druhá kariéra, štvou mě hejty lidí na sítích

Petr Fojtík
  11:11
Lukáš Vorlický ze Slovácka napřahuje ke střele, brání ho Michal Frydrych z...

Lukáš Vorlický ze Slovácka napřahuje ke střele, brání ho Michal Frydrych z Ostravy. | foto: ČTK

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Lukášem Vorlickým.
6 fotografií
Českou ligu hraje se zdravotními přestávkami tři sezony. V základní sestavě ale debutoval až ve svém 18. startu. Na hřišti přitom ofenzivní klenot fotbalového Slovácka Lukáš Vorlický vydržel rekordních 74. minut a přispěl k remíze 2:2 s Baníkem

„Vím, že ve 24 letech je to pozdě. Ale já už jednu kariéru mám za sebou a druhou pořád před sebou. Tímhle pro ně začíná, pokud budu dál zdravý,“ zaklepal Vorlický na dřevo po utkání.

Jiný by to asi neřešil, ale těch 74 minut je pro vás malým vítězstvím, že?
Asi ano. Je to pro mě potěšující. Všichni na to čekali – vy, já, lidi. Věřil jsem, že to zvládnu. Cítil jsem, že je třeba změnit trend, že chodím do zápasů ve druhém poločase a všichni očekávají, co bude. Chtěl jsem jít pomoct týmu od začátku.

Chance Liga 2026/27

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Takže o základní sestavu jste si trenérovi řekl sám?
Komunikujeme to každý zápas. Měl jsem v plánu hrát s Bohemkou, ale s taktických důvodů jsme se rozhodli, že ne. Nakonec to bylo dobře, protože jsme hráli dlouho v desíti. Samozřejmě nerozhoduji, kolik minut budu hrát, ale řekl jsem, že jsem připravený a trenéři mě tam dali.

První vítězství sezony jste měli na dosah. Je frustrující, že vám v závěru stejně jako s Artisem uteklo?
Remizovali jsme v zápase, ve kterém jsme si zasloužili zvítězit. Strašně jsme si to přáli. Ne proto, že bychom byli lepší. Baník měl dobré fáze. Ale vzhledem k procesu, kterým procházíme. Říkal jsem v kabině, že tohle je fotbal. Musíme si uvědomit, že nejsme Slavia Praha, která kdyby remizovala, může ji to stát titul. My jsme Slovácko a takhle to musíme brát. Vím, že to někteří lidi nechtějí slyšet, ale nakonec můžeme být rádi i za bod. Nebudeme propadat negaci, i když nás to samozřejmě štve.

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Po poločasové přestávce jste se ze středu posunul k levé lajně, odkud jste rozjel obě gólové akce Slovácka. Cítil jste, že tam budete platnější?
Můj záměr byl otočit skóre. Nic jiného jsem v hlavě neměl. Věděl jsem, že Baník nebude čekat, že do toho vletíme. V první půlce mě dobře kryl. Měl jsem plán, jak zápas pojmout. Doteď jsem hrál málo. V Česku se furt řeší ztrátovost a podobné blbosti. Když jdete hrát na dvacet minut, jdete dát gól a je vám úplně jedno, jestli někde ztratíte balon. Pokud nastoupíte od začátku, víte, že musíte podat komplexní týmový výkon. Proto jsem se v první půli snažil míče spíš rozdávat a být nečitelný. Věděl jsem, že do toho vlítnu po přestávce a že zkusím vydržet co půjde. Podařilo se to, bohužel to nevedlo ke třem bodům.

O střídání jste si řekl sám?
I trenér už na mě ukazoval, dostával jsem křeče do lýtek.

Přijde vám vhod dlouhá třítýdenní reprezentační pauza, nebo byste raději hned hrál?
Možná by nám pomohlo, kdybychom hráli dál. Podle mě byl náš výkon hodně dobrý. Ale nijak výrazně to neřeším. Aspoň si odpočineme a budeme mít čas pracovat dál na jiných věcech.

Lukáš Vorlický ze Slovácka napřahuje ke střele, brání ho Michal Frydrych z Ostravy.
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka. (srpen 2026)
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka. (srpen 2026)
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka. (srpen 2026)
6 fotografií

Jak se vám kooperovalo s Patrikem Blahútem, který nastoupil po delší době v základu?
Blahy to odehrál fantasticky, hodně mi pomohl. Vzal na sebe roli, že když ztratím míč, je tam, kde má být. Zároveň jsme si vyhověli i směrem dopředu. Spolupráce všech byla dobrá. Měli jsme na sebe skvělé napojení. Ukazovaly se tam přesně věci, které děláme na tréninku.

Jak hodnotíte čtyři body po devíti kolech?
Jsem rád, že se ptáte. Budu teď možná ostrý, ale myslím si, že si to můžu dovolit. Bohužel je doba, kdy sociální sítě mají mnohem větší vliv na lidi, než mají lidi přímo na stadionu. Já často pročítám komentáře. Abych věděl, jak všichni kolem přemýšlíme. Jsme vděční za fantastický sektor B3 (kotel), který za námi celou dobu jde a fandí nám. Máme lidi, kteří nám fandí, nebo na nás řvou, ale taky jsou lidi, kteří nepřijdou na stadion, ale jen hodnotí finální výsledek.

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A to vás štve?
My na něčem pracujeme. Jestli se jim něco nelíbí a píšou: Jelínek ven a že my jsme strašní, tak ať jdou fandit Spartě, Slavii, Plzni nebo někomu v Premier League, kdo pořád vyhrává, a nekomentují to. Víme, jaké jsou dneska rozpočty v lize. Jsou týmy, které si kupují hráče za dva miliony eur, i když mají hodnotu pět milionů korun. My musíme brát realitu Slovácka. Hrajeme dobře, bodujeme málo, ale sezona má třicet zápasů. Zase jsme u české hodnotící mentality, že po dvou kolech někoho vyhazujeme. Hrál jsem v Atalantě, trenér (Gasperini) tam byl šest let a výsledky měl po třech.

Docela jste se rozohnil.
Řešme naši hru, že se zlepšuje. Že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je výstavba, není náš problém. Víme, kdy bude čas probrat se a převzít zodpovědnost. Zároveň ale potřebujeme podporu lidí, abychom byli všichni na stejné vlně. Je otázkou času, kdy budeme bodovat. Pokud s tím má někdo problém, ať si vybere jiný tým. Jsme v pohodě, jdeme dál. Jsme sebevědomí a přesvědčení o správnosti naší cesty. Doufám, že na ní bude s námi trenér Jelínek, protože mu všichni věříme. Jdeme jeden za druhým, je to fotbal a život. Ne šachy nebo PlayStation, kde hrajete sám za sebe. Samozřejmě mě štve, že nemáme tři body.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Lukášem Vorlickým.

Progres tedy vidíte?
Že někteří lidi nerozumí fotbalu, není náš problém. To jsou lidi, kteří chtějí, abychom kopali balony nahoru. To je baví. My máme fantastickou výstavbu, Baník ji měl taky. Střetly se týmy, které chtěly hrát fotbal. Nevím, jestli se dalo někdy před deseti lety dívat na český fotbal jako dneska. Jsou tam výkyvy, ale obrovsky jsme se posunuli. Pro nás je teď ukazatelem výkon, ne výhra. Ať se přijdou fanoušci podívat na trénink. Je tam jen Růženka (letitá fanynka Slovácka), která to vidí. Občas nám nadává, protože je smutná, ale chodí tam. Devět kol se nedá hodnotit.

Lidé mají pořád v hlavách nedávné úspěchy klubu, srovnávají.
Zaregistroval jsem, že je v Hradišti obrovská negace kvůli výsledkům. Vyhrálo pohár, když je trénoval Martin Svědík, který tady byl předtím tři sezony. A deset hráčů spolu hrálo deset let, než něco vyhráli. Lidi žijí z minulosti, ale dneska je tady čtrnáct nových hráčů. My musíme řešit realitu, aktuální stav, přítomnost. Nemůžeme za jejich jiné představy a očekávání. Každý den pracujeme a jsme nasraní jako první, když prohrajeme nebo remizujeme.

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Byl jste v Bergamu, ve Slavii. Jak složité pro vás bylo přijmout daleko skromnější realitu Slovácka?
Potkávám se tady se spoustou věcí, které jsem nikdy v kariéře nezažil. Rozdíl, kde jsem byl, je obrovský. Ale s tím jsem v pohodě, protože nebýt mé historie, asi bych se tady neocitl. Teď jsem tady a chci, aby to mělo hlavu a patu. Snažím se maličkostmi pomoct klubu i v jiných směrech. Ve spoustě věcí se plno lidí musí probrat.

Ve kterých třeba?
Máme tady trenéra, který ještě ani jednou neseřval hráče. Přijde před vás novináře i před nás hráče a vždycky ví moc dobře, co máme posouvat. Nehází na nás zodpovědnost. Drží nás, my takhle stejně držíme jeho a všechny, kteří tady jsou. Buď půjdeme touhle cestou nebo to budeme furt měnit. Slovácko nefunguje tak jako před pěti lety, kdy vyhrávalo. Tuhle sezonu tak často vyhrávat nebude, ale zachrání se a bude mít vytvořený dobrý projekt, na kterém může něco stavět. Proto se dívám do budoucna.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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