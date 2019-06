Nerozhodly fotbalové kvality, ale úplně jiné věci, řekl jihlavský Vaculík

„Budu to říkat na plnou pusu, takhle to cítím. Nerozhodly fotbalové kvality, tyhle zápasy rozhodují úplně jiné věci. A myslím, že kdo je viděl, tak to ví,“ pustil se zostra do hodnocení druhého barážového utkání s Karvinou, které skončilo nerozhodným výsledkem 1:1.

Jihlava kvůli tomu zůstává ve druhé lize. „A pokud ten fotbal budeme dělat tímhle způsobem, tak to bude odrazovat lidi, sponzory, majitele. Nebudeme se posouvat dopředu,“ měl jasno Vaculík.

Můžete být konkrétní, co přesně vám na řízení zápasu vadilo?

Konkrétně? Když někdo, kdo je kompetentní, se podívá na tyhle dva zápasy, které jsme v baráži odehráli, tak z toho musí hodně věcí vyvodit. Vím, že bych se k rozhodčím vyjadřovat neměl, ale řekněte mi, jak může pan Matějíček pískat jako v Karviné. Smál se nám do očí. Stejně jako dnes pomezní. Chyby děláme všichni, ale v tomhle cítíte aroganci jiné moci.

Karviná ale dala regulérní gól, nebo ne?

Jasně, dala a já jí gratuluju. Oni za to nemůžou. Sami jejich hráči nám říkali: Co my s tím máme dělat? Nás řezali poslední tři kola, tak teď musíme řezat my vás. A co my? My máme zase řezat někoho ve druhé lize? Trenér Csaplár říká, že je to bludný kruh českého fotbalu, já tvrdím, že je to bludný kruh rozhodcovského fotbalu.

Máte za zlé rozhodčím i to, že nad některými zákroky hostů řekněme přivírali oči?

Přesně, minimálně dva karvinští hráči měli jít dneska ven. Nevím, co k tomu jiného mám říct.

A když jste se ptal, proč červenou kartu nedostali?

Tak nám řekl, že to nebyla vyložená šance. A při druhé situaci to samé, že by náš hráč nešel sám na bránu. To je k smíchu. Oni si vždycky najdou, jak si to odůvodnit. Tak to u nás prostě je.

Vy jste tedy přesvědčený, že to bylo o úmyslných chybách?

Jak už jsem říkal, chybu dělají hráči, trenéři při střídání... Ale podívejte se na zahraniční soutěže, kde jsou hráči při chybě rozhodčího v klidu, protože za tím nic nehledají. Bohužel u nás víte, o co jde. Rozhodčí se vám smějí do obličeje. Nechají si všechno líbit, nemají žádný respekt, protože víte, že jsou to jen prodejný kur...

Může mít neúspěch v baráži pro Jihlavu nějaký zásadní dopad?

Nemyslím si. My jsme do ní šli s tím, že nejsme favorit, ale byli jsme lepším týmem. Neměli jsme co ztratit. Nevyšlo nám to. Karvinským gratuluju, oni za to nemůžou, to rozhodují jiní pánové.

Byl to pro vás poslední zápas? Už jste několikrát naznačil, že uvažujete o konci kariéry...

Teď nevím, 17. června sem přijdu, sedneme si a budeme se bavit, co dál.