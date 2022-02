Štetina ve Spartě skončil, jde hostovat do Liberce. Klub pořád miluju, vzkázal

Třicetiletý stoper opouští Spartu po pěti necelých pěti letech, během nichž střídal období, kdy patřil k oporám, lídrům, s týdny, kdy mu to nešlo.

„Pro mě je Sparta klub, který mi navždy zůstane v srdci. Budu na ni vzpomínat jen v dobrém. I když jsem to tady neměl vždy jednoduché, tak ten klub miluju. Budu se sem rád vracet jako divák,“ vzkázal Štetina sparťanským fanouškům.

„Fanoušci Sparty, v prvním řadě chci poděkovat za podporu, které jste dávali mně i týmu. Přeju vám, aby Sparta byla úspěšná, získávala tituly, i když to bude beze mě. Přeju vám, aby vám klub dělal radost.“

Poslední zápas za Spartu odehrál loni v listopadu na Slovácku, podepsal se na debaklu 0:4 a od té doby si nekopl.

Od ledna se snažil najít nové angažmá, protože na jaře by ve Spartě už nehrál. Povedlo se mu to v Liberci.

„Je to samozřejmě změna, ale těším se na to, co mě čeká. Pocity jsou příjemné,“ řekl po prvním tréninku s novými spoluhráči.

V Liberci se potká s trenérem Lubošem Kozlem, který ho kdysi vedl v Dukle. „Ano, určitě to byl ten hlavní důvod a jsem moc rád, že jsem tady. Budu rád, když se bude dařit mně, ale samozřejmě v první řadě týmu. Bude dobré, když se budeme těšit na každé utkání a budeme mít z fotbalu radost.“

Stoperskou dvojici může vytvořit s dalším hostujícím sparťanem Dominikem Plechatým. „Odehráli jsme spolu pár zápasů v přípravě, možná i v soutěžních utkáních. Na to se velmi těším a doufám, že nám to spolu bude klapat.“

Rodák z Nitry ve dvaceti zamířil do ukrajinského Charkova, odkud hostoval v Prešově a poté od července 2012 v pražské Dukle, kam později přestoupil. V létě 2017 přišel do Sparty, kterou převzal Andrea Stramaccioni.

Štetina je tak posledním hráčem z éry italského kouče, který na Letné dosud působil.

Po první sezoně ho spoluhráči zvolili hráčem sezony. Nejlepší formu měl na jaře 2020 a na začátku nového ročníku, patřil i do slovenské reprezentace. Jenže v utkání Ligy národů proti Česku si v souboji s Bořkem Dočkalem nezaviněně přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, což je pro fotbalistu vážné zranění.

Vrátil se po roce, ale místo v základní sestavě nezískal. A v zápasech, v nichž nastoupil, se Spartě ani jemu nedařilo.

Za Spartu odehrál 64 ligových zápasů, deset utkání v domácím poháru a šest v evropských pohárech.

„Postupem těch let člověk pochopí, co Sparta znamená. Co znamená pro fanoušky, pro zaměstnance klubu i pro bývalé hráče. Člověk si tím musí projít, nabírat ty emoce, které ke Spartě patří. Nebylo to vždycky snadné, ale díky svojí povaze jsem to nikdy nevzdal a vždycky jsem se postavil na nohy.“