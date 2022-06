Se Spartou už trénuje Lukáš Sadílek, přestup ze Slovácka se řeší

Když Slovácko v pondělí zahájilo přípravu, Sadílek na hřišti chyběl. „Už s ním nepočítám,“ řekl trenér Martin Svědík.

Mezitím kluby jednaly, Sparta se snažila, aby ještě před uzavřením přestupu dostal svolení se s ní připravovat. To se povedlo vyřídit až na čtvrteční trénink.

Přestupy v létě 2022 změny v prvoligových klubech

To, že Slovácko souhlasilo s tím, aby Sadílek se Spartou trénoval, ukazuje na to, že obchod pravděpodobně klapne. Přestup se řeší bez ohledu na případné hostování sparťana Michala Trávníka ve Slovácku.

Šestadvacetiletý středopolař je o tři roky starším bratrem reprezentanta Michala Sadílka, kterého Sparta chtěla loni v létě, ale on nakonec zamířil do Twente Enschede.

„Přeju mu, aby se to povedlo, ale záleží jen na něm, jaké kroky udělá. Když zvolí Spartu, doufám, že se mu tam bude dařit tak, jako poslední sezony ve Slovácku,“ řekl Michal Sadílek v obsáhlém rozhovoru pro iDNES Premium.

Lukáši Sadílkovi se v posledních dvou sezonách opravdu dařilo, v obou odehrál celkem 68 zápasů a stal se nepostradatelnou postavou Slovácka. Naposledy jeho dres oblékl právě proti Spartě ve finále poháru, který tým z Uherského Hradiště vyhrál 3:1.

Díky tomu bude Slovácko startovat ve 3. předkole Evropské ligy, a pokud neuspěje, půjde do play off o Konferenční ligy. Sparta začíná pohárovou kvalifikaci už ve 2. předkole Konferenční ligy a na cestě do základní skupiny musí vyřadit tři soupeře, Slovácku stačí jen jednoho.

Sadílek se v ročníku 2020/21 se podílel na patnácti gólech (6 branek, 9 asistencí), letos byl jeho podíl statisticky menší (3+3).

Sparta v letním přestupním termínu získala tři nové hráče: obránce Jana Mejdra z Hradce Králové, Jaroslava Zeleného z Jablonce a olomouckého ofenzivního záložníka Kryštofa Daňka.