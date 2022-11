Musel jsem se krotit, líčil Sadílek po gólu. Přístup, charakter, fyzička, chválí ho kouč

Sparta ve středeční dohrávce 14. kola Fortuna liga soupeře přejela 4:0 a právě Sadílek účastníka Konferenční ligy po devíti minutách načal.

Z hloubi pole si zaběhl za obranu a přízemní střelou překonal Filipa Nguyena, donedávna spoluhráče.

„Nechtěl jsem ten gól tolik slavit, Slovácku jsem hodně vděčný,“ líčil po utkání.

„Nečekal jsem, že bychom mohli vyhrát čtyři nula. Klukům jsem poděkoval, protože to byl pro mě hodně emotivní zápas. Je skvělé, jak to dopadlo.“

Loni byl u toho, když stejným výsledkem skončil vzájemný souboj na Slovácku. I tenkrát se radoval z vítězství, Sparta byla ta poražená. A pak ještě dvakrát včetně finále poháru.

V létě z klubu z Uherského Hradiště poprvé přestoupil jinam, především u sparťanských fanoušků se stal vymodlenou posilou.

Jenže mužstvo nezvládlo kvalifikaci o postup do Konferenční ligy, kdežto jeho bývalý klub ano. A ani v domácí nejvyšší soutěži to nebylo ono, Sparta poztrácela spoustu bodů, po polovině ročníku je třetí s devítibodovým mankem na vedoucí Plzeň.

V posledních třech zápasech narazila na všechny tři pohárové zástupce. V derby na Slavii propadla (0:4), o víkendu vyhrála překvapivě v Plzni (1:0) a naposled zdolala jasně Slovácko.

„Výhra v Plzni nám hodně pomohla. Sami sobě jsme dokázali, že zápas se Slavií byl nepochopitelný úlet. Doufám, že nic takového se už nikdy nebude opakovat,“ zdůraznil Sadílek.

„Ještě to chce zvládnout v sobotu doma Budějovice a pak pohár na Baníku. Pak by to z toho mohlo být docela fajn zakončení podzimu, který jsme nezačali úplně dobře. Ale poslední výsledky ukazují, že jsme na vzestupu,“ přemítal Sadílek.

Šestadvacetiletý středopolař od začátku svého angažmá ve Spartě patří do základní sestavy, v lize v ní nechyběl ani jednou. Chvíli mu však trvalo, než našel svou roli, občas se hledal. Ale v závěru podzimu už patřil k oporám.

Výkony vylepšil brankami, skóroval proti Ostravě (1:1), proti Pardubicím (5:2) a naposled proti Slovácku.

„Dělá velké pokroky. Co se týče fyzické připravenosti, je to náš hráč číslo jedna. Hodně toho naběhá nejen celkově, ale i ve sprintu. Hraje v intenzitě, jak si představujeme,“ chválil ho kouč Priske.

„Vidím, že se zlepšuje i v taktice a v porozumění toho, co chceme hrát, co po něm chceme a jak konkrétně by měl v naší představě hrát střední záložník. Kdy konkrétně musí být ve svém prostoru, kdy vycítit příležitost ten prostor opustit,“ vysvětloval Priske.

To přesně Sadílek ukázal při své brance. Viděl možnost dostat se za obranu, zasprintoval a ve správný čas dostal přihrávku od Haraslína.

„Když dáte gól na začátku a nemusíte dotahovat, je to obrovská psychologická výhoda, je to skvělé pro sebevědomí. Snad v tom budeme pokračovat,“ přál si Sadílek.

„Jeho přístup je ukázkový. Sáďa je skvělý kluk s velkým charakterem,“ zdůraznil kouč.