Loni jsme se namlsali, říká Sadílek ze Slovácka. O bráchu Michala se nebál

„Ulevilo se mi. Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Trvalo dlouho, co jsem dal naposledy gól,“ usmívá se Sadílek.

Už s novou smlouvou může kreativní záložník přidat další v sobotním zápase proti Bohemians (od 16 hodin), ve kterém bude čtvrtý celek Fortuna:Ligy usilovat o šestou výhru v šestém domácím utkání.



S Michalem jste byli minulý týden na trávnících vidět. To muselo váš rodinný klan hodně potěšit, což?

Paráda. Brácha nastoupil poprvé v základu reprezentačního áčka a hned asistoval u vítězné branky. Říkal jsem si, že by bylo fajn, aby v tom nebyl sám, že bych poprvé v této sezoně mohl promluvit do ligových statistik.

Za výkon proti Běloruska Michala všichni chválili. Byl jste pyšný?

Nemám vždycky čas, abych viděl reprezentační utkání, ale teď jsem ho sledoval. Musím říct, že mě samotného překvapil, podle mě byl nejlepší na hřišti. Ale neměl jsem strach, že by to nezvládl. Svojí pílí, běháním vypadá na hřišti dobře.

Loni jste proti sobě nastupovali v české lize. Nemrzí vás, že vzájemné zápasy po pouhém roce skončily?

Malinko mi chybějí, ale jsou specifické, byla to pro nás velká prestiž. Je zvláštní hrát proti bráchovi. Ale jsem rád, že je zpátky v Nizozemí. Roční hostování v Liberci mu pomohlo. Nevrátil se sice do PSV, ale co jsem slyšel, tak také v Twente hraje výborně. Zase s e v kariéře posunul.

Slovácko - Bohemians Sobota 16.00 online

Vás by mohl nakopnout gól z Ostravy. Hodně vás trápilo, že jste byl v osobní statistice na nule, když jste loňskou sezonu zakončil s bilancí 6 branek a 9 asistencí?

Je to složité. Chtěl jsem mít stejnou roli, být stěžejní hráč, který tým potáhne. Ale není to jen o gólech, každý v mužstvu má svoje úkoly, je platný jinak. Najednou se mi nedařilo, ale minulou sezonu jsem dal první branku ještě později (14. listopadu, pozn. autora) a pak mi to začalo padat. Věřím, že letos to bude mít stejný průběh.

Trenér Martin Svědík si přitom u ofenzivních hráčů na číslech dost zakládá, že?

Občas to zmínil, ze srandy mě popíchl, že už je to dlouhá doba. Také jsem se zasmál, ale mě samotného to mrzelo.

I proto jste šel do gólové hlavičky v malém vápně „po hlavě“?

Asi ano. Chtěl jsem tu nulu za každou cenu protrhnout. Nebylo kam uhnout. (úsměv)

Bude z vás teď hlavičkář, přestože patříte ve Slovácku spíše mezi menší hráče?

I první ligový gól jsem dal hlavou v derby se Zlínem. Jenže zápas skončil remízou. V Ostravě byl vítězný, což je o to lepší. Třeba ještě nějakou branku hlavou přidám. Máme pokyny se tlačit do šestnáctky, doplňovat útočníky, přestože hraju trochu níže.

Vítězství v Ostravě potvrdilo, že patříte do užší špičky ligy. Vnímáte to stejně?

V zápase šlo o hodně, oba jsme nahoře, měli jste stejný počet bodů. Říkali jsme si, že je blbé, že jsme nezvládli utkání na Slavii nebo v Plzni, tak by bylo dobré, abychom z Ostravy přivezli aspoň bod a ukázali, že nahoru patříme. Vážíme si toho. Není to tak dávno, kdy jsme byli někde jinde.

Zdá se, že jste ještě silnější než v předchozí sezoně, kterou jste zakončili na 4. místě. Hraje velkou roli sebevědomí?

Asi ano. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým. Záleží jen na nás, jak to pojmeme. Loňská sezona nás namlsala. Trenér na nás tlačí, je přísný, náročný, dostává nás pod tlak.

Máte o motivaci více, když jste vypadli hned na úvod předkola Konferenční ligy?

Bylo to obrovské zklamání. Zápas s Lokomotivem Plovdiv nás poznamenal. Cítili jsme, že jsme měli na postup, že jsme byli v utkání lepší. Máme chuť to zkusit znovu, pro úspěchy hrajeme fotbal, abychom si vyzkoušeli evropské poháry.

Čerstvě jste podepsal ve Slovácku novou dvouletou smlouvu. Přitom v létě jste chtěl odejít.

Ve hře to bylo. Hodně se to řešilo. Sedli jsme si s vedením, řekli mi, že mě nechtějí pustit, vysvětlili mi důvody. Vzal jsem je a nakonec jsem rád, že jsem zůstal. Že jsem neodešel od takové party. Je neuvěřitelné, kam jsme se dostali. Když jsem přišel do týmu, hráli jsme každý rok o záchranu a byli jsme šťastní, že jsme se udrželi. Věřím, že to nebyla poslední možnost odejít. Je na týmu a na mně, jestli se to povede.

V sobotu vyzvete Bohemians, kterou jste devětkrát po sobě neporazili. Nesedí vám?

Vím, že s ní máme dlouhodobě problémy. Do určitý míry mají podobný styl jako my, jsou hodně běhaví. Výsledkově se jim letos sice tolik nedaří, ale kolikrát byli lepší a položil je jeden blbý gól. Bude to náročný zápas.