Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

  21:07
Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech opouští pražskou Spartu. Na Letné získal dva tituly i domácí pohár a zahrál si také Ligu mistrů. Teď si poprvé vyzkouší zahraniční angažmá.
Vrchol kariéry prožil právě ve Spartě, kde se stal symbolem dravosti, týmového ducha a tehdy tolik potřebného dříčství.

Odehrál 148 soutěžních zápasů, některé i s kapitánskou páskou, a vstřelil devět branek.

Přicházel v létě 2022 společně s trenérem Brianem Priskem, který klub změnil k nepoznání. A to ještě v květnu téhož roku Spartu porazil ve finále domácího poháru, tehdy v dresu Slovácka, které ho vychovalo.

Štace ve Spartě byla pro Sadílka znovu srdcová.

Když se hned v září 2022 poprvé trefil doma proti Baníku, radostí ze sebe div neserval dres. Pak rozpřáhl ruce, bušil se do znaku a hecoval tribuny.

Když v prosinci 2025 odehrál svůj poslední zápas s Aberdeenem, fanoušci tušící jeho konec ho masivně vyvolávali a on si užil své závěrečné chvíle na Letné s nimi.

Hned v první sezoně, kdy ještě nastupoval pravidelně v základu, pomohl k zisku prvního sparťanského ligového titulu po devíti letech. Stvrzenka nemohla přijít jinde než v jeho rodném Uherském Hradišti.

Tam společně vyrostli s mladším bratrem Michalem, který je po angažmá v Nizozemsku od léta ve Slavii. Starší Lukáš teď Prahu opouští.

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Hned po prvním titulu za rok mistrovský pohár zvedl nad hlavu znovu, ve třetí sezoně pak pomohl týmu do Ligy mistrů, kde naskočil do šesti zápasů. V aktuální sezoně však patřil spíš k náhradníkům, i proto byl čas na další krok.

V hornoslezském Górniku Zabrze, který je aktuálně bodově nastejno s Plockem v čele polské Ekstraklasy, se potká s krajany Patrikem Hellebrandem, Lukášem Ambrosem a Michalem Sáčkem, který dříve také působil ve Spartě. V klubu působí také legendární německý útočník Lukas Podolski.

Na začátku týdne Sadílek absolvoval lékařskou prohlídku a podepsal smlouvu do roku 2029.

„Už se nemůžu dočkat prvního tréninku a setkání s novými spoluhráči. Viděl jsem hodně podzimních zápasů Górniku, bylo super sledovat tým, ale také atmosféru a úžasné fanoušky,“ uvedl Sadílek na webu Zabrze.

V jarní části bude bojovat o titul a vstupenku do předkol Ligy mistrů, stejně jako ve Spartě.

Ta přichází o příkladného bojovníka a zkušený hlas v kabině, který byl jedním ze služebně nejstarších hráčů.

Ve sparťanském kádru zůstávají záložníci Kaan Kairinen s Patrikem Vydrou a Sivertem Mannsverkem, které doplňují aktuálně zranění Santiago Eneme a Magnus Kofod Andersen.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

