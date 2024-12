Co se zase stalo? Sám si to neumím vysvětlit, všechno se sype, řekl Sadílek

Když začala čtvrtá a poslední minuta nastavení, sparťané měli míč u rohového praporku u brány soupeře. Jenže situaci nedohráli, během pár vteřin udělali dva fauly a Sadílek na druhé straně hřiště v tísni vypichoval míč Špatenkovi na rohový kop. Z něj soupeř vyrovnal.

Od chvíle, kdy měli sparťané míč pod kontrolou na druhé straně hřiště, a než Dukla dala gól, uběhla minuta. Vzápětí sudí zápas ukončil.

„Jediným cílem byla výhra, klidně i ušmudlaná, špinavá, jakákoli. Ale všechno se sype. Kdybychom vyhráli jedna nula, mohlo nás to aspoň trochu nakopnout. Takhle jsme do toho ještě víc spadli,“ řekl Sadílek.

Podepisuje se nepohoda i do výkonů na hřišti?

Je to už několik zápasů. Trápíme se, nedostáváme se do šancí, je to hodně utrápené. Potřebujeme zápas zvládnout hlavně výsledkově. Chtěli jsme hrát na dva útočníky, dávat tam centry, ani to se nám moc nedařilo. Musíme šance proměňovat a hrát na nulu vzadu, což se nám nepovedlo.

Přehrával vás předposlední tým ligy, v posledních minutách jste se nechali zavřít ve vlastním vápně. Jak se tohle vůbec může stát?

Sám si to neumím vysvětlit. Bavili jsme se o tom, že musíme hrát dál aktivně. Kdybychom hráli tak jako první poločas, asi by se to nestalo. Dovolili jsme Dukle hodně standardek.

Co jste měli hrát?

Záměr byl, že budeme mít dva útočníky a dávat centry ze stran. Chybí nám lehkost, abychom si vytvářeli šance, moc jich nemáme. Chtěli jsme to zjednodušit, pár náznaků jsme měli, první poločas úplně špatný nebyl. Ve druhé půli jsme na to nenavázali a nechali se zatlačit. Toho konce je opravdu škoda.

Den před zápasem na Dukle za vámi do tréninkového centra přišli fanoušci. Jaké to bylo?

Chápeme je. Jsou nespokojení, my sami se sebou taky. Ta debata byla konstruktivní, něco jsme si vyjasnili, nebylo to vyhrocené. Fanoušci nám chtěli říct, co znamená hrát za Spartu, aby to všichni pochopili. Mělo by to zůstat mezi námi, tak jsme si to slíbili.

V létě jste postoupili do Ligy mistrů, ještě v září jste vedli domácí soutěž. Za poslední dva měsíce patříte k nejhorším týmům ligy. V čem je největší změna?

Nechci to vůbec porovnávat. Nemá cenu se vracet, díváme se dopředu. Je to těžké. Nejste zvyklí prohrávat a najednou přijde prohra, remíza, znejistí vás to. Hodně se toho na nás sype. Vždycky jsme byli silní při standardkách, dneska jsme z ní inkasovali. Je to o detailech. Těžko se mi mluví. Není nám jedno, jak na tom jsme, záleží nám na tom. Musíme se prostě od něčeho odrazit.

Už v úterý, kdy hrajete s Karvinou?

Možná je výhoda, že zápasy jdou rychle za sebou a můžeme to odčinit. Ale pro nás je teď prvořadé vyhrát a vrátit se k tomu, na co jsme zvyklí. Na tohle zvyklí nejsme, kabinu to poznamenává, to cítím.

Neříkáte si, ať už je radši konec podzimu?

To ne. Věřil jsem, že teď na Dukle i předtím, že se to otočí. Nechci jít do zimní pauzy s negativní šňůrou. Chci to zlomit a zbývající zápasy uhrát a zvítězit. Chci, aby se tým zvedl výsledkově a do Vánoc jsme mohli jít s hlavou nahoře.